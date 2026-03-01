4 أبراج على موعد مع مكاسب مهنية ومالية في بداية مارس

تثير تحركات الكواكب اهتمام متابعي علم الفلك بشكل دائم، وفقًا لعلم التنجيم، في التواصل والتجارة والتفكير وإدارة المعاملات، وعندما يتغير موقعه أو يدخل في حالة احتراق، ينعكس ذلك – بحسب المعتقدات الفلكية – على بعض الأبراج بشكل ملحوظ.

حسب موقع times ofindea، أن مع احتراق عطارد في برج الدلو، تبرز أربعة أبراج قد تكون الأكثر استفادة خلال هذه الفترة:

الجوزاء.. مكاسب مالية واستقرار مهني

باعتبار أن عطارد هو الكوكب الحاكم لمواليد الجوزاء، فإن هذه المرحلة تحمل أهمية خاصة لهم. تشير التوقعات إلى احتمالية تحسن الأوضاع المالية، مع فرص لسداد مستحقات مؤجلة أو إبرام صفقات جديدة لأصحاب الأعمال.

كما قد تلوح في الأفق فرص للسفر أو توسيع نطاق العلاقات المهنية دوليًا، بينما يبدو المسار الوظيفي أكثر استقرارًا وثباتًا.

العذراء.. ترقية ومسؤوليات أكبر

يخضع برج العذراء أيضًا لحكم عطارد، ما يجعل تأثير الاحتراق إيجابيًا على الصعيد المهني قد يشهد البعض ترقية أو تكليفًا بمهام ومسؤوليات جديدة تعزز مكانتهم في العمل.

الباحثون عن وظائف قد يلاحظون انفراجة قريبة، فيما تبدو الاستثمارات واعدة بمكاسب محتملة، مع تحسن نسبي في الوضع المالي وفرص عمل خارجية للبعض.

الثور.. نمو مالي مفاجئ

مواليد برج الثور قد يلمسون تحسنًا مفاجئًا في أوضاعهم المالية خلال هذه الفترة. التوقعات تشير إلى أرباح من شراكات قائمة، خاصة في مجال الأعمال، بالإضافة إلى نجاح محتمل في استثمارات عقارية أو صفقات شراء مهمة. وعلى الصعيد الصحي، قد يشعر البعض بتحسن في مشكلة مزمنة كانت تؤرقهم.

الجدي.. توسع مهني وزيادة دخل

أما مواليد برج الجدي، فقد يشهدون مرحلة من النمو المهني الملحوظ، مع فرص عمل جديدة أو توسع في مشاريع قائمة. كما قد تتبلور خطط لزيادة الرواتب أو تحسين مصادر الدخل، مما يعزز الاستقرار المالي، بل وقد تتحقق مكاسب غير متوقعة لدى البعض.



