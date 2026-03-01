قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
الحلقة 11 من «عين سحرية».. سر مُفاجئ عن «زكي غالب» يُربك حسابات شهاب الصفطاوي
«درويش»: مجلس إدارة الزمالك الحالي راقٍ .. وأطالب بعدم الاستمرار في الانتقادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

4 أبراج على موعد مع مكاسب مهنية ومالية في بداية مارس

الابراج المحظوظة
الابراج المحظوظة
حياة عبد العزيز

تثير تحركات الكواكب اهتمام متابعي علم الفلك بشكل دائم، وفقًا لعلم التنجيم، في التواصل والتجارة والتفكير وإدارة المعاملات، وعندما يتغير موقعه أو يدخل في حالة احتراق، ينعكس ذلك – بحسب المعتقدات الفلكية – على بعض الأبراج بشكل ملحوظ.

حسب موقع times ofindea، أن مع احتراق عطارد في برج الدلو، تبرز أربعة أبراج قد تكون الأكثر استفادة خلال هذه الفترة:

الجوزاء.. مكاسب مالية واستقرار مهني

باعتبار أن عطارد هو الكوكب الحاكم لمواليد الجوزاء، فإن هذه المرحلة تحمل أهمية خاصة لهم. تشير التوقعات إلى احتمالية تحسن الأوضاع المالية، مع فرص لسداد مستحقات مؤجلة أو إبرام صفقات جديدة لأصحاب الأعمال. 

كما قد تلوح في الأفق فرص للسفر أو توسيع نطاق العلاقات المهنية دوليًا، بينما يبدو المسار الوظيفي أكثر استقرارًا وثباتًا.

 العذراء.. ترقية ومسؤوليات أكبر

يخضع برج العذراء أيضًا لحكم عطارد، ما يجعل تأثير الاحتراق إيجابيًا على الصعيد المهني قد يشهد البعض ترقية أو تكليفًا بمهام ومسؤوليات جديدة تعزز مكانتهم في العمل.

 الباحثون عن وظائف قد يلاحظون انفراجة قريبة، فيما تبدو الاستثمارات واعدة بمكاسب محتملة، مع تحسن نسبي في الوضع المالي وفرص عمل خارجية للبعض.

 الثور.. نمو مالي مفاجئ

مواليد برج الثور قد يلمسون تحسنًا مفاجئًا في أوضاعهم المالية خلال هذه الفترة. التوقعات تشير إلى أرباح من شراكات قائمة، خاصة في مجال الأعمال، بالإضافة إلى نجاح محتمل في استثمارات عقارية أو صفقات شراء مهمة. وعلى الصعيد الصحي، قد يشعر البعض بتحسن في مشكلة مزمنة كانت تؤرقهم.

الجدي.. توسع مهني وزيادة دخل

أما مواليد برج الجدي، فقد يشهدون مرحلة من النمو المهني الملحوظ، مع فرص عمل جديدة أو توسع في مشاريع قائمة. كما قد تتبلور خطط لزيادة الرواتب أو تحسين مصادر الدخل، مما يعزز الاستقرار المالي، بل وقد تتحقق مكاسب غير متوقعة لدى البعض.


 

ابراج ابراج محظوظة ابراج الاكثر حظا توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الدلو برج الحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

توفيق عكاشة - الهجوم على إيران

الهجوم على إيران توقعه توفيق عكاشة.. ويكشف سر تنبؤه بالأحداث

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

عمرو سعد

مسلسل إفراج الحلقة 11.. عمرو سعد ينقذ نجله وابنة عمه ويُحذّر حاتم صلاح

وليد فواز

يوسف الشريف يأخذ من وليد فواز 10 ملايين دولار في مسلسل «فن الحرب»

تارا عبود

نظرات مُطمئنة.. لقاء بين تارا عبود وحبيبها في الحلقة الحادية عشرة من «صحاب الأرض»

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد