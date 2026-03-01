إعلامي: تريزيجيه ليس مُهاجمًا.. ولا يُلام على الفرص الضائعة

انتقد الإعلامي محمودي الأداء الفني لـالأهلي، خلال ظهوره ببرنامج هاتريك عبر قناة أون سبورت، مؤكدًا وجود أخطاء واضحة في إدارة المباراة.



وأوضح محمودي أن محمود حسن تريزيجيه لا يتحمل مسئولية الفرص المُهدرة بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه لاعب جناح وليس مهاجمًا صريحًا، مضيفًا: "لو أُخذ عليه بعض الفرص الضائعة، فذلك لا يُغير من كونه يلعب خارج مركزه الطبيعي".

وانتقد قرارات المدير الفني ييس توروب، موضحًا أن الاعتماد على تريزيجيه كمهاجم إلى جانب مروان عثمان، كان على حساب تواجد الثنائي الهجومي الأفضل، في إشارة إلى محمد شريف ومروان عثمان معًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارة الفنية للمباراة لم تكن على المستوى المطلوب بالنسبة للأهلي، وهو ما انعكس على الأداء وإهدار العديد من الفرص خلال اللقاء.