قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غزو مصري لأسواق العالم.. صادرات الصناعات الغذائية ترتفع إلى 6.8 مليار دولار في 2025

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
ولاء عبد الكريم

واصلت الصناعات الغذائية المصرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية خلال عام 2025، مدفوعة بتوسع الطلب في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع تنويع واضح في الوجهات التصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، ما يعكس قدرة القطاع على بناء نمو مستدام بعيدًا عن الاعتماد على سوق واحد.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن إجمالي صادرات القطاع ارتفع من 6.1 مليار دولار في 2024 إلى نحو 6.8 مليار دولار في 2025، مع تصدر الدول العربية قائمة أكبر مستوردي المنتجات المصرية، حيث سجلت صادراتها زيادة من 3.266 مليار دولار إلى 3.438 مليار دولار، بزيادة 172 مليون دولار.

وأشار المجلس إلى أن صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 1.160 مليار دولار إلى 1.325 مليار دولار خلال نفس الفترة، بزيادة 165 مليون دولار، وهو ما يعكس نمو نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية وتسارع معدلات الطلب عليها.
وأكد المجلس أن الأسواق الأمريكية سجلت أعلى معدل نمو للقطاع خلال 2025، مما يعزز تنويع الوجهات التصديرية ويزيد من قوة المنتجات المصرية التنافسية عالميًا، مع الاستمرار في تعزيز قيمة المنتجات وإتاحة فرص جديدة لزيادة حصتها في الأسواق الدولية.

الصناعات الغذائية المصرية صادرات مصر مستوردي المنتجات المصرية الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة تكثيف حملات رفع و إزالة الإشغالات والتعديات

موانئ البحر الأحمر

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تحرير 517 محضراً تموينياً خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بأسيوط

محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وتحرير 517 محضراً تموينياً خلال حملات مكثفة

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد