غزو مصري لأسواق العالم.. صادرات الصناعات الغذائية ترتفع إلى 6.8 مليار دولار في 2025

واصلت الصناعات الغذائية المصرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية خلال عام 2025، مدفوعة بتوسع الطلب في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع تنويع واضح في الوجهات التصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، ما يعكس قدرة القطاع على بناء نمو مستدام بعيدًا عن الاعتماد على سوق واحد.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن إجمالي صادرات القطاع ارتفع من 6.1 مليار دولار في 2024 إلى نحو 6.8 مليار دولار في 2025، مع تصدر الدول العربية قائمة أكبر مستوردي المنتجات المصرية، حيث سجلت صادراتها زيادة من 3.266 مليار دولار إلى 3.438 مليار دولار، بزيادة 172 مليون دولار.

وأشار المجلس إلى أن صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 1.160 مليار دولار إلى 1.325 مليار دولار خلال نفس الفترة، بزيادة 165 مليون دولار، وهو ما يعكس نمو نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية وتسارع معدلات الطلب عليها.

وأكد المجلس أن الأسواق الأمريكية سجلت أعلى معدل نمو للقطاع خلال 2025، مما يعزز تنويع الوجهات التصديرية ويزيد من قوة المنتجات المصرية التنافسية عالميًا، مع الاستمرار في تعزيز قيمة المنتجات وإتاحة فرص جديدة لزيادة حصتها في الأسواق الدولية.