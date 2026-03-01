مؤشر البورصة الرئيسي يخسر أكثر من 1000 نقطة بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية

خسر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 أكثر من 1000 نقطة خلال تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، متأثرًا بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وما تبعها من حالة قلق في الأسواق العالمية.

هبوط حاد لمؤشرات البورصة

وشهدت الجلسة تراجعات حادة في مختلف القطاعات، مع ضغوط بيعية ملحوظة من قبل المستثمرين، وسط اتجاه نحو تقليص المراكز المالية، تحسبًا لمزيد من التطورات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.

انخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 3.2% عند مستوى 47,637.96 نقطة.

كما اتجهت مؤشرات السوق الأخرى إلى الهبوط الجماعي، بالتزامن مع انخفاض أحجام التداول مقارنة بمتوسطاتها، في ظل حالة ترقب تسود أوساط المتعاملين.

انخفضا مؤشرات إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وايجي إكس 100 الاويع نطاقات بنسب 6.5% و 6% عند مستويات 11492.84 نقطة و16298.09 نقطة على التوالي.

وسجلت الأسهم القيادية تراجعات ملحوظة، ما انعكس بشكل مباشر على أداء المؤشر الرئيسي، في وقت سادت فيه حالة من الحذر بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وتتابع الأوساط الاقتصادية تطورات المشهد الدولي عن كثب، لما له من تأثيرات مباشرة على حركة رؤوس الأموال والأسواق الناشئة، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الجلسات المقبلة.