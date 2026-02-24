تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بضغط عربي وأجنبي

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء.

أداء المؤشرات الرئيسية

تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 50390 نقطة.

هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 60828 نقطة.

انخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 22906 نقطة.

نزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة.

مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة

تراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12582 نقطة.

هبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 17695 نقطة.

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 5284 نقطة.

جاء الأداء متأثرًا بعمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب، في مقابل تحركات شرائية من قبل المستثمرين المصريين، ما حدّ من حدة التراجعات، بالتزامن مع تداولات مرتفعة تعكس استمرار النشاط النسبي داخل السوق.