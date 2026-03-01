مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم

قال مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن "العدوان الإيراني على دول الخليج جاء في الاتجاه الخاطئ"، مضيفًا مخاطبًا إيران: "حربكم ليست مع جيرانكم".

وأضاف “قرقاش” أن التصعيد الأخير يعزل إيران في "لحظتها الحرجة" ويؤكد الصورة التي يرى البعض أنها تجعل إيران المصدر الرئيسي للتهديد في المنطقة، مشيرًا إلى أن برنامجها الصاروخي المستمر يمثل عاملاً دائمًا لعدم الاستقرار.

تصريحاته تأتي في ظل استمرار ضربات طهران على مدن خليجية، ردًا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، وسط مخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة.