باقي48 ساعة.. رابط التقديم على وظائف البنك المركزي 2026

يبحث الكثير عن وظائف البنك المركزي 2026 التي أعلن عنها بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، حيث مازال التقديم مستمرا على الوظائف المطلوبة ، ويتبقى 48 ساعة على انتهاء موعد التقديم لكل من يرغب في تقديم الأوراق بعد استيفاء الشروط.

وظايف البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة لدية بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمركز الرئيسي.

و تهدف هذه الفرص إلى دعم التحول الرقمي للبنك، تحسين أداء الأنظمة المصرفية، وضمان موثوقية وكفاءة الخدمات المقدمة لكافة قطاعات البنك.

مواعيد تقديم طلبات التوظيف

وأوضح البنك المركزي أن باب التقديم على الوظائف المتاحة بدأ منذ يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، ويستمر استقبال طلبات التوظيف حتى يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، عبر الموقع الرسمي للبنك فقط، مع التأكيد على ضرورة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.



وظائف البنك المركزي 2026

محللون اقتصاديون وخبراء ماليون للمساعدة في دراسة السياسات النقدية والمالية للبنك.

وظائف إدارية تشمل الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، وإدارة العمليات.

وظائف تقنية لدعم البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي داخل البنك.

موظفو خدمة العملاء والعلاقات العامة لضمان التواصل الفعال مع الجمهور والمؤسسات.

وظائف خالية في البنك المركزي

-مسئول أول إدارة قواعد البيانات أوراكل.

- مسئول أول إدارة قواعد البيانات SQL.

- مسئول فريق أنظمة التشغيل يونكس ولينيكس.

- مسئول أول أنظمة التشغيل يونكس ولينيكس.

- مسئول أول إدارة الأنظمة "سويفت".

- أخصائي أول برامج العمليات المصرفية.

-أخصائي معمارية البيانات.

- مدير هندسة البيانات.

- مهندس أول ضمان جودة واختبارات تسليم التطبيقات.

آخر موعد للتقديم على وظائف البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري يوم 3 مارس 2026 كآخر موعد لاستقبال طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة، ويُشدد البنك على ضرورة الالتزام بهذا الموعد لتجنب استبعاد الطلبات غير المكتملة، وعادة ما يتم إغلاق باب التقديم فور انتهاء الفترة المحددة، لذلك ينصح جميع الراغبين في الانضمام إلى فريق البنك المركزي المصري بتقديم طلباتهم في أسرع وقت ممكن لضمان فرصتهم في الانضمام إلى المؤسسة.

خطوات التقديم على وظائف البنك المركزي المصري

يمكن للمتقدمين التسجيل مباشرة عبر الرابط الرسمي للوظائف:

رابط مباشر للتقديم على وظائف البنك المركزي المصري من هنـــــــا

تشمل خطوات التقديم:

الدخول إلى صفحة الوظائف الرسمية على موقع البنك المركزي المصري.

اختيار الوظيفة المناسبة والتأكد من استيفاء كافة شروطها.

ملء استمارة التقديم بالبيانات الشخصية والخبرات العملية.

رفع المستندات المطلوبة مثل السيرة الذاتية والشهادات العلمية.

تأكيد الطلب وإرساله للجهة المختصة بالبنك.

شروط التقديم على وظائف البنك المركزي

للتقديم على وظائف البنك، يشترط أن يستوفي المتقدم عدة معايير أساسية، من أبرزها: