أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
محافظات

إسلام حمص: سعيد بانضمام لاعبي بورسعيد لمنتخب الجامعات

إسلام حمص.. سعيد بإنضمام لاعبي بورسعيد لمنتخب الجامعات
إسلام حمص.. سعيد بإنضمام لاعبي بورسعيد لمنتخب الجامعات
محمد الغزاوى

عبر إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ والمشرف على المنتخبات الوطنية، عن سعادته بانضمام 4 لاعبين من أبناء منطقة بورسعيد لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف للجامعات.

إسلام حمص.. سعيد بإنضمام لاعبي بورسعيد لمنتخب الجامعات

ومن جانبه أشاد حمص، بهم وبأدائهم القوي في البطولات المحلية مما جعلهم مؤهلين بقوة لتمثيل منتخب مصر، متمنيا لهم التوفيق في البطولة والعبور للنهائي.

والرباعي هم: “جميلة علي صابر، جنى فتحي، جنى السيد، عمار أحمد وصيف”.

وكان "حمص" واللاعبين السالف ذكرهم قد حضروا أمس أول تجمع رسمي وأول تدريب للمنتخب استعدادا للبطولة.

ويستعد منتخب مصر للسباحة بالزعانف لخوض بطولة العالم للجامعات ، والتي تقام في أبريل المقبل في مدينة شرم الشيخ.

وتعد تلك البطولة هي أولى فاعليات الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ في أجندته الدولية خلال عام 2026 ، والتي تحظى بإهتمام قوي من رئيس الإتحاد سامح الشاذلي.

بورسعيد منتخب الجامعات منطقة الغوص محافظة بورسعيد

