إسلام حمص: سعيد بانضمام لاعبي بورسعيد لمنتخب الجامعات

عبر إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ والمشرف على المنتخبات الوطنية، عن سعادته بانضمام 4 لاعبين من أبناء منطقة بورسعيد لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف للجامعات.

إسلام حمص.. سعيد بإنضمام لاعبي بورسعيد لمنتخب الجامعات

ومن جانبه أشاد حمص، بهم وبأدائهم القوي في البطولات المحلية مما جعلهم مؤهلين بقوة لتمثيل منتخب مصر، متمنيا لهم التوفيق في البطولة والعبور للنهائي.

والرباعي هم: “جميلة علي صابر، جنى فتحي، جنى السيد، عمار أحمد وصيف”.

وكان "حمص" واللاعبين السالف ذكرهم قد حضروا أمس أول تجمع رسمي وأول تدريب للمنتخب استعدادا للبطولة.

ويستعد منتخب مصر للسباحة بالزعانف لخوض بطولة العالم للجامعات ، والتي تقام في أبريل المقبل في مدينة شرم الشيخ.

وتعد تلك البطولة هي أولى فاعليات الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ في أجندته الدولية خلال عام 2026 ، والتي تحظى بإهتمام قوي من رئيس الإتحاد سامح الشاذلي.