محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في أعمال رفع الرتش بمنطقة أرض السيد متولي بالقابوطي.. صور

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، بالبدء في أعمال رفع جميع المخلفات والرتش بمنطقة أرض السيد متولي بالقابوطي، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

وخلال الجولة، أكد محافظ بورسعيد ترحيبه بالمشاركة المجتمعية في أعمال رفع الرتش بمنطقة أرض السيد متولي، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، رافقه خلالها الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي و المهندسة أمل الالفي مدير إدارة التنمية الحضارية والأجهزة المختصة.

وأكد محافظ بورسعيد علي أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد محافظ بورسعيد على استمرار الحملات المكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات أو الرتش بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي المحافظة.