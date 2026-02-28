قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
أول رفض أوروبي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران
فارق ضخم ... بيراميدز يتفوق علي الزمالك في القيمة التسويقية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-2-2026
فى حادث مأساوي.. وفاة فنان تركي شهير بعد سقوط شجره عليه
حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران
ديني

في ذكرى العاشر من رمضان.. شومان: كل عام ومصر وجيشها وشرطتها من نصر إلى نصر

عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إيمان طلعت

وجه الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان قائلا في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" كل عام ومصرنا وجيشنا وشرطتنا من نصر إلى نصر".

في سياق اخر.. قال الدكتور  شومان، إنه في الوقت الذي لا يعلم إلا الله نهاية الإجرام العالمي، لازال السفهاء يقودون حربا فكرية أظنها ليست منفصلة عن الحرب العسكرية.

وأضاف د. شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إنه يبدو أن العقول الجامحة تجر العالم إلى مصير مجهول، فاللهم سلم سلم.

وتابع أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: أتمنى أن تضع الحرب أوزارها فلا خير لنا فيها، أو ترتد على صانعيها.

في سياق آخر، قال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا.

وأشار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن الإمام الأكبر لم ينقطع عن عمله أثناء الدور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: بارك الله في جموع المحبين ودعائهم.

