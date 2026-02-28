في ذكرى العاشر من رمضان.. شومان: كل عام ومصر وجيشها وشرطتها من نصر إلى نصر

وجه الدكتور عباس شومان ، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان قائلا في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" كل عام ومصرنا وجيشنا وشرطتنا من نصر إلى نصر".

في سياق اخر.. قال الدكتور شومان، إنه في الوقت الذي لا يعلم إلا الله نهاية الإجرام العالمي، لازال السفهاء يقودون حربا فكرية أظنها ليست منفصلة عن الحرب العسكرية.

وأضاف د. شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إنه يبدو أن العقول الجامحة تجر العالم إلى مصير مجهول، فاللهم سلم سلم.

وتابع أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: أتمنى أن تضع الحرب أوزارها فلا خير لنا فيها، أو ترتد على صانعيها.

في سياق آخر، قال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا.

وأشار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن الإمام الأكبر لم ينقطع عن عمله أثناء الدور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: بارك الله في جموع المحبين ودعائهم.