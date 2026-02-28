دعاء اليوم العاشر من رمضان للأبناء.. ردده ليرزقهم الله السكينة ويهديهم

دعاء اليوم العاشر من رمضان للأبناء.. لا يضاهى حب الآباء لأبنائهم شيء فى الحياة فهم زهرة الحياة الدنيا، لذلك يحرص الكثير على البحث عن دعاء اليوم العاشر من رمضان للأبناء ليشرح الله صدورهم ويرزقهم السكينة ويهديهم ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح لهم، وفى السطور التالية سنذكر مجموعة من الادعية التى يمكنكم ترديدها.

دعاء اليوم العاشر من رمضان للأبناء

اللهم بارك لأولادى في أعمارهم، وأرزاقهم، وأموالهم، وذرياتهم، وارض عنهم وأرضهم، عافهم واعفو عنهم، واهدهم، ويسر أمورهم، واغفر ذنوبهم، وتجاوز عن زلاتهم.

اللهم إني استودعتك أبنائي فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، الله احفظهم فإنك خير حافظًا وأنت أرحم الراحمين.

اللهم ارفع قدرهم، ويسر أمرهم، وأعطهم مسألتهم.

اللهم يسر لهم كل خير واصرف عنهم كل شر، اللهم اجعلهم سعداء آمنين فرحين بما آتيتهم من فضلك، فإن فضلك واسع ورزقك قريب.

اللهم اجعل قلوبهم خاشعة، ونفوسهم قانعة، اللهم علّمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما علمتهم وزدهم علمًا.

اللهم اجعلهم من الذين تنادي بهم في ملائكة السماء أنك تحبهم، فيحبهم الملائكة، ويحبهم أهل الأرض جميعهم. اللهم ارزقهم حبك، وحب من أحبك، وارزقهم حب كل عمل يقربهم لحبك.

اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبهم ربيعًا، ولصدورهم نورًا، ولأحزانهم دواءً وشفاءً اللهم استجب دعائنا بكل خير.

دعاء اليوم العاشر من رمضان لهداية الأبناء

اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم».

«اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين».

«اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

«اللهم رب الأرباب ربِ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين».

«اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

اللهم لا تجعل في يومهم سوءًا إلا دفعته، ولا ذنبًا إلا غفرته، يا أرحم الراحمين.

اللهم ابعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه.

دعاء اليوم العاشر من رمضان لهداية الابن العاق

يا غافر الذنب وقابل التوب، أسألك أن تُصلح حال ابني، وأن ترده إليك ردًا جميلًا.

اللهم ارزق ولدي الحكمة والصبر، وأبعد عنه الشيطان ووساوسه، ووفقه لكل خير يا كريم.

اللهم اجعل ابني بارًا بوالديه، حسن الخلق، طيب القلب، ذاكرًا لك في كل حال.

اللهم اهده وحسن أخلاقه وأصرف عنه شياطين الإنس والجن.

اللهم يا هادي اهدي لي اولادي واصرفهم عن الحرام يا رب العالمين.

يارب أعني على تربيته تربية حسنة وجمل أخلاقه واجعله من المؤمنين.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب ولدي على دينك، واهدِه لطريق الخير، واجعله من عبادك الصالحين.