انطلاق موسم القطن| ممنوع زراعة الأصناف المخالفة.. وقرارات حاسمة لـ حصاد 2026
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
برلمان

برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى العاشر من رمضان رسالة اصطفاف وطني

إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى العاشر من رمضان تمثل محطة وطنية خالدة في تاريخ مصر، حيث تجسد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، والتي استعادت فيها مصر كرامتها وأرضها بعد سنوات من الاحتلال، مشددة على أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل درس متجدد في معاني الانتماء والتضحية والبسالة.

وأضافت "نصيف"، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أن أرواح الشهداء أنارت الطريق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، تعكس تقدير الدولة العميق لما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات عظيمة، وتؤكد أن ما تحقق من إنجازات كان ثمرة دماء سالت دفاعًا عن الوطن.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الذكرى ترسخ مفهوم المسؤولية المشتركة في حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن انتصارات أكتوبر كانت نتيجة تخطيط محكم وإرادة صلبة ووحدة وطنية اصطف فيها الشعب خلف قواته المسلحة، وهو ما يجب أن يظل نموذجًا يُحتذى به للأجيال الحالية والمقبلة.

وأكدت "نصيف"، أن الاحتفال بالعاشر من رمضان يمثل فرصة لتكريم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أرض مصر، كما يحمل رسالة واضحة للشباب بأن الدفاع عن الوطن لا يقتصر على ميادين القتال، بل يمتد إلى ميادين العمل والإنتاج والالتزام، والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة.

كما لفتت النائبة إنجي نصيف، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بإحياء هذه الذكرى لتعزيز الروح الوطنية ودعم الاصطفاف خلف الدولة في مواجهة التحديات، مؤكدة أن دروس العاشر من رمضان ستظل مدرسة وطنية متكاملة في التضحية والانتماء، ومنارة تذكر المصريين دومًا بأن البناء والاستقرار والتنمية مسؤولية جماعية تستلهم روح الشهداء وتضحياتهم.

إنجي نصيف مجلس الشيوخ حرب أكتوبر المجيدة ذكرى العاشر من رمضان

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

أسعار الدواجن

كيلو الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

حمام سباحة الزهور

نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ بحمام السباحة الأوليمبي

سيراميكا كليوباترا

ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا سيتوج بالدوري هذا الموسم

إنتر ميامي

سر زيارة ميسي وفريق إنتر ميامي الأمريكي للبيت الأبيض

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

