برلماني: العاشر من رمضان ملحمة عسكرية خالدة في وجدان كل مصري

تقدم النائب هاني شحاتة عضو مجلس النواب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أن تلك الذكرى الخالدة ستظل نقطةً مضيئةً في تاريخ وطننا، وعلامةً فارقةً بين زمن الانكسار وعصر الانتصار.

وأكد النائب هاني شحاته، في تصريحات له اليوم، أن انتصارات العاشر من رمضان تمثل انتصارًا عسكريًا عظيمًا، ففي هذا اليوم الخالد استردت الأمة عزتها وكرامتها، وسطر أبطال القوات المسلحة بدمائهم الزكية ملحمةً وطنيةً خالدةً، جسدت أسمى معاني التضحية والفداء، ورسخت روح العزيمة والإرادة التي لا تلين.

وشدد النائب هاني شحاته على أن استلهام روح أكتوبر واجب وطني، يفرض علينا جميعًا ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية شديدة التعقيد التي تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية والوحدة.

واختتم النائب بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تبقى رايتها عاليةً خفاقةً بفضل تضحيات أبنائها الأوفياء.