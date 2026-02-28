قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر توجه رسالة شكر لـ كل من تقدم بواجب العزاء في وفاة والدها

مي عمر
مي عمر
باسنتي ناجي

وجهت الفنانة مي عمر رسالة شكر لـ كل من تقدم لها بتقديم واجب العزاء  والمواساة في والدها .

عزاء والد مي عمر 

وكتبت مي عمر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من قلبي بشكر كل حد عزانى، سواء بحضوره في العزاء أو برسالة أو مكالمة أو بكلمه طيبه. وجودكم جنبي في الوقت ده كان سند حقيقي ليا، وكلامكم الطيب ودعواتكم خففوا عني كتير".

وتابعت :"شكر خاص لزمايلي و أصحابي اللي حسسوني إني مش لوحدي أبدا... وإن عندي عيلة كبيرة دايمًا حواليا، في الشدة قبل الفرح، ربنا يجازيكم كل خير، وما يوريكم حزن أبدًا، ويحفظلكم أحبابكم ويبعد عنكم أي وجع ". 

أُقيم مساء اليوم عزاء والد الفنانة مي عمر  داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندتها في مصابها الأليم.

وشهد العزاء حضور عدد من الفنانين، من بينهم تامر حسني، بسنت شوقي، وفاء عامر، شيماء سيف، هند عاكف، ماجد المصري، وياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من النجوم الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لمواساة الفنانة وأسرتها.

وسادت أجواء من الحزن والتأثر خلال مراسم العزاء، حيث حرص الحضور على تقديم خالص التعازي والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.

وعلى جانب آخر، يواصل صناع مسلسل «الست موناليزا» التحضيرات الخاصة بالعمل، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم مي عمر، محمد محمود، هدير عبد الناصر، سلوى محمد علي، إنجي المقدم، سوسن بدر، أحمد مجدي، حازم إيهاب، جوري بكر، مصطفى عماد، محمود عزب، وحسن حفني، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

مي عمر محمد سامي وفاة والد مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

الجيش المصري

3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها

برنامج اقرأ وربك الأكرم

إمام مسجد السيدة زينب يكشف معنى اسم يوم القيامة.. فيديو

كلمة الدكتور محمود الهواري

البحوث الإسلامية: على الشباب أن يكونوا خط الدفاع الأول عن وطنهم

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد