مي عمر توجه رسالة شكر لـ كل من تقدم بواجب العزاء في وفاة والدها

وجهت الفنانة مي عمر رسالة شكر لـ كل من تقدم لها بتقديم واجب العزاء والمواساة في والدها .

عزاء والد مي عمر

وكتبت مي عمر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من قلبي بشكر كل حد عزانى، سواء بحضوره في العزاء أو برسالة أو مكالمة أو بكلمه طيبه. وجودكم جنبي في الوقت ده كان سند حقيقي ليا، وكلامكم الطيب ودعواتكم خففوا عني كتير".

وتابعت :"شكر خاص لزمايلي و أصحابي اللي حسسوني إني مش لوحدي أبدا... وإن عندي عيلة كبيرة دايمًا حواليا، في الشدة قبل الفرح، ربنا يجازيكم كل خير، وما يوريكم حزن أبدًا، ويحفظلكم أحبابكم ويبعد عنكم أي وجع ".

أُقيم مساء اليوم عزاء والد الفنانة مي عمر داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندتها في مصابها الأليم.

وشهد العزاء حضور عدد من الفنانين، من بينهم تامر حسني، بسنت شوقي، وفاء عامر، شيماء سيف، هند عاكف، ماجد المصري، وياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من النجوم الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لمواساة الفنانة وأسرتها.

وسادت أجواء من الحزن والتأثر خلال مراسم العزاء، حيث حرص الحضور على تقديم خالص التعازي والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.

وعلى جانب آخر، يواصل صناع مسلسل «الست موناليزا» التحضيرات الخاصة بالعمل، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم مي عمر، محمد محمود، هدير عبد الناصر، سلوى محمد علي، إنجي المقدم، سوسن بدر، أحمد مجدي، حازم إيهاب، جوري بكر، مصطفى عماد، محمود عزب، وحسن حفني، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.