طارق الدسوقي: جماهير الزمالك الأكثر وفاءً.. والفريق قادر على عبور بيراميدز
مسلسل «درش» يواصل اكتساح السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة العاشرة
«بركة رمضان» برعاية مستقبل وطن يواصل اكتساح السوشيال ميديا
الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهاته أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا
سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
طيران الاحتلال يلقي عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان
بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي
نجوم الفن يواسون مي عمر في عزاء والدها بالشيخ زايد.. صور
المجلس الأوروبي يدعو باكستان وأفغانستان إلى الحوار المباشر
التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان
بوليفيا .. مقتـ ل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين في تحطم طائرة عسكرية
تعديل موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية
فن وثقافة

نجوم الفن يواسون مي عمر في عزاء والدها بالشيخ زايد.. صور

أوركيد سامي

أُقيم مساء اليوم عزاء والد الفنانة مي عمر  داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندتها في مصابها الأليم.


وشهد العزاء حضور عدد من الفنانين، من بينهم تامر حسني، بسنت شوقي، وفاء عامر، شيماء سيف، هند عاكف، ماجد المصري، وياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من النجوم الذين توافدوا منذ الساعات الأولى لمواساة الفنانة وأسرتها.


وسادت أجواء من الحزن والتأثر خلال مراسم العزاء، حيث حرص الحضور على تقديم خالص التعازي والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.


وعلى جانب آخر، يواصل صناع مسلسل «الست موناليزا» التحضيرات الخاصة بالعمل، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم مي عمر، محمد محمود، هدير عبد الناصر، سلوى محمد علي، إنجي المقدم، سوسن بدر، أحمد مجدي، حازم إيهاب، جوري بكر، مصطفى عماد، محمود عزب، وحسن حفني، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

