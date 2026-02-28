قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر على الأمن القومي .. أول تعليق من شركة أنثروبيك على قرار البنتاجون
كندا تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
الأهلي ضد زد.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. عودة زيزو و تريزيجيه
هل صيام شهر رمضان دون صلاة مقبول؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
محمود البنا : التحكيم المصري "كارثي ومختطف" بسبب أوسكار رويز
عصمت: 97 مليار جنيه فروق تكلفة الوقود مع ثبات الأسعار.. وتركيب 2.6 مليون عداد مسبق الدفع
طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة وبطعم زمان
أخبار قنا | مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب دراجة نارية.. إعادة بين الديب وأبوزيد على مقعد نقيب المهندسين
الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا 2 - 0
وزير الخارجية العماني يطلع نظرائه بالخليج على نتائج مفاوضات إيران وأمريكا
بين الصمود الإنساني وصراعات النفوذ.. دراما رمضان 2026 تشتعل في حلقتها العاشرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرًا .. ونستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا

رباب الهواري

تحدث الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، عن خسارة المنتخب أمام منتخب مالي بنتيجة 86-77، في افتتاح مشوار الفراعنة بالنافذة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالمستوى المأمول، خاصة على الصعيد الدفاعي.

وأوضح بوش أن المنتخب عانى من أخطاء واضحة في الدفاع خلال بداية اللقاء، وهو ما منح المنافس فرصة تسجيل نقاط سهلة صنعت الفارق مبكرًا، مشيرًا إلى أن اللعب على أرضك وفي أول مباراة قد يفرض بعض الضغوط، لكن كان بالإمكان تقديم أداء أفضل مما ظهر عليه الفريق.

وأشار المدير الفني إلى أن المنتخب يملك وقت قليل من أجل إعادة ترتيب الأوراق قبل المواجهة المقبلة أمام منتخب أنجولا، مؤكدًا ضرورة تصحيح الأخطاء والبحث عن الطريقة الأنسب لمواجهة فريق قوي يمتلك عناصر مميزة.

وتطرق بوش إلى الغيابات، موضحًا أن عاصم مرعي لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة قبل المباراة، كما تعرض عمرو زهران لإصابة في المران الأخير قبل اللقاء، وهو ما أثر على الفريق، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الإصابات ليست مبررًا للخسارة، قائلًا إنه لا يفضل الشكوى أو اتخاذها عذرًا، خاصة أنه دفع بخمسة لاعبين يمتلكون القدرة على تقديم مستوى جيد.

وتابع أن الفريق يستعد لمواجهة أنجولا بطل أفريقيا، وستكون مواجهة هامة وصعبة بكل تأكيد، والفريق يعمل بقوة للاستعداد لهذه المواجهة.

واختتم حديثه مؤكدًا أن ما يقرب من 70% من عناصر المنتخب سبق لهم العمل معه، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا من حيث الانسجام، مؤكدًا أن نتيجة المباراة، سواء بالفوز أو الخسارة، لا تعكس حجم الاستعداد أو الجهد الذهني الذي بُذل قبل اللقاء، مشيرًا إلى أنه في حال اللعب بالطاقة والتركيز المناسبين دفاعيًا وهجوميًا، كان بإمكان الفريق صناعة فرص أكبر لتحقيق الفوز.

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يناقش الأمن الفكري وسبل الحفاظ عليه

شنط رمضان

هل شنط رمضان من الزكاة أم صدقة؟.. الإفتاء: يجوز احتسابها زكاة مال بشرط

الدكتور أيمن الحجار

درس التراويح بالجامع الأزهر: الانتصار على النفس أعظم مقاصد الصيام

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

