أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرًا .. ونستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا

تحدث الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، عن خسارة المنتخب أمام منتخب مالي بنتيجة 86-77، في افتتاح مشوار الفراعنة بالنافذة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالمستوى المأمول، خاصة على الصعيد الدفاعي.

وأوضح بوش أن المنتخب عانى من أخطاء واضحة في الدفاع خلال بداية اللقاء، وهو ما منح المنافس فرصة تسجيل نقاط سهلة صنعت الفارق مبكرًا، مشيرًا إلى أن اللعب على أرضك وفي أول مباراة قد يفرض بعض الضغوط، لكن كان بالإمكان تقديم أداء أفضل مما ظهر عليه الفريق.

وأشار المدير الفني إلى أن المنتخب يملك وقت قليل من أجل إعادة ترتيب الأوراق قبل المواجهة المقبلة أمام منتخب أنجولا، مؤكدًا ضرورة تصحيح الأخطاء والبحث عن الطريقة الأنسب لمواجهة فريق قوي يمتلك عناصر مميزة.

وتطرق بوش إلى الغيابات، موضحًا أن عاصم مرعي لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة قبل المباراة، كما تعرض عمرو زهران لإصابة في المران الأخير قبل اللقاء، وهو ما أثر على الفريق، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الإصابات ليست مبررًا للخسارة، قائلًا إنه لا يفضل الشكوى أو اتخاذها عذرًا، خاصة أنه دفع بخمسة لاعبين يمتلكون القدرة على تقديم مستوى جيد.

وتابع أن الفريق يستعد لمواجهة أنجولا بطل أفريقيا، وستكون مواجهة هامة وصعبة بكل تأكيد، والفريق يعمل بقوة للاستعداد لهذه المواجهة.

واختتم حديثه مؤكدًا أن ما يقرب من 70% من عناصر المنتخب سبق لهم العمل معه، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا من حيث الانسجام، مؤكدًا أن نتيجة المباراة، سواء بالفوز أو الخسارة، لا تعكس حجم الاستعداد أو الجهد الذهني الذي بُذل قبل اللقاء، مشيرًا إلى أنه في حال اللعب بالطاقة والتركيز المناسبين دفاعيًا وهجوميًا، كان بإمكان الفريق صناعة فرص أكبر لتحقيق الفوز.