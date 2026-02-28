قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر على الأمن القومي .. أول تعليق من شركة أنثروبيك على قرار البنتاجون
كندا تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
الأهلي ضد زد.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. عودة زيزو و تريزيجيه
هل صيام شهر رمضان دون صلاة مقبول؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
محمود البنا : التحكيم المصري "كارثي ومختطف" بسبب أوسكار رويز
عصمت: 97 مليار جنيه فروق تكلفة الوقود مع ثبات الأسعار.. وتركيب 2.6 مليون عداد مسبق الدفع
طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة وبطعم زمان
أخبار قنا | مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب دراجة نارية.. إعادة بين الديب وأبوزيد على مقعد نقيب المهندسين
الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا 2 - 0
وزير الخارجية العماني يطلع نظرائه بالخليج على نتائج مفاوضات إيران وأمريكا
بين الصمود الإنساني وصراعات النفوذ.. دراما رمضان 2026 تشتعل في حلقتها العاشرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الأهلي ضد زد.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. عودة زيزو و تريزيجيه

الأهلي
الأهلي
أ ش أ

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد زد اليوم السبت 28 فبراير 2026 أمام زد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد

يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن قائمة الفريق لمباراة " زد " التي تجمع الفريقين مساء غد /السبت/ ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام زد


وشهدت قائمة الأهلي عودة تريزيجيه وزيزو بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الاصابة.


وجاءت قائمة الاهلي كالتالي .. محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وهادي رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لخوض مباراة " زد "، المقرر أن تجمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل المران، حرص خلالها على مناقشة عدد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.


وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ بقية فقرات المران والتدريبات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ضمن البرنامج الخاص بالتجهيز لمباراة زد.


وكان الفريق قد حقق الفوز على فريق سموحة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الأهلي أمام زد الدوري الممتاز الأهلي ضد زد موعد مباراة الأهلي و زد

