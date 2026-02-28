قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها.. الإفتاء تحدد كم آية يستحب قراءتها في الركعة

صلاة التراويح
أحمد سعيد

منذ بداية شهر رمضان وتكثر أسئلة الناس حول كيفية صلاة التراويح وما القدر المستحب قراءته من القرآن في الركعة الواحدة، تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الناس ويرغب كثيرون في معرفة إجابتها، لذا نعرض لكم في السطور التالية توضيح دار الإفتاء المصرية حول كيفية أداء التراويح بطريقة صحيحة تنال بها الأجر والثواب كاملا. 

كيفية صلاة التراويح والمقدار المستحب قراءته من القرآن في الركعة

وفي البداية كشفت دار الإفتاء عن المقدار المستحب قراءته من القرآن في الركعة الواحدة من صلاة التراويح ، مستشهدة برأي الإمام أبو حنيفة الذي قال إنه من المستحب قراءة 10 آيات في الركعة الواحدة. 

وأكدت الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه بهذا المقدار يتمكن العبد من ختم القرآن مرة واحدة في الشهر، موضحة أن من يصلي التراويح بآية أو آيتين بعد الفاتحة فإن صلاته صحيحة ولا حرج فيها. 

كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها

وفي السياق ذاته، بينت دار الإفتاء، كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها مؤكدة أن صلاة التراويح سُنَّةٌ نبويَّةٌ في أصلها، وعُمَريَّةٌ في كيفيتها وعدد ركعات صلاة التراويح هو  23 ركعة بالوتر. 

وأضافت دار الإفتاء، أن ما عليه جماهير العلماء وعامة الفقهاء أن عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان هو 23 ركعة في رمضان . 

وأوضحت دار الإفتاء، أن الاقتصار في عدد ركعات صلاة التراويح فيها على 8 ركعات ثم ركعتي الشفع والوتر، كما عليه الغالب من عادة الناس، مجزئٌ وموافقٌ لأصل السُّنَّة من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم.

ونوهت دار الإفتاء بأن هذا ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، ويثاب المصلي على ذلك ثواب كونها من التراويح حتى وإن نقص عن الثمانية؛ على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية.

دعاء صلاة التراويح في رمضان

- اللهم ارحمنا إذا نُسي اسمنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر، اللهم ارحمنا يوم ترفع الدواوين وتوضع الموازين ويقوم الناس لله رب العالمين.
- اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا حاج من حوائج الدنيا والأخرة إلا قضيتها ويسرتها بيسر منك وعافية.
- اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا يا الله يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمال البر وتجاوز عن سيئاتنا، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم ربنا أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أحبابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.

- اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا خير الرازقين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك.. وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا ولا ندامة ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال والاكرام.
- داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب.

كيفية صلاة التراويح صلاة التراويح التراويح المقدار المستحب قراءته من القرآن في الركعة كيفية صلاة التراويح والمقدار المستحب قراءته من القرآن في الركعة كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها دعاء صلاة التراويح صلاة التراويح في رمضان شهر رمضان

