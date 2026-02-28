تأهل الأهلي والزمالك والمقاولون العرب لنصف نهائي كأس مصر طائرة آنسات

أُقيمت يوم الجمعة ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة للآنسات، وأسفرت تلك المواجهات عن تأهل الأهلي والزمالك والمقاولون العرب إلى دور نصف النهائي.

حيث نجح الأهلي في حسم مواجهته أمام وادي دجلة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في اللقاء الذي احتضنته صالة المركز الأولمبي بالمعادي، بينما فرض الزمالك سيطرته الكاملة وتفوق على سموحة بثلاثة أشواط نظيفة على صالته.

وفي أبرز مفاجآت الدور، خطف المقاولون العرب بطاقة التأهل بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتتبقى مواجهة واحدة في الدور ربع النهائي تجمع بين دلفي وراية، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، لاستكمال عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.