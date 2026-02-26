اليوم.. قرعة الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة آنسات

تُقام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس، بمقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مراسم قرعة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة آنسات للموسم الرياضي 2025-2026.

وتشهد منافسات الدور النهائي مشاركة ستة فرق، وهي: الأهلي، الزمالك، سبورتنج، دلفي، وادي دجلة، والمقاولون العرب.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور النهائي بنظام الدوري من دور واحد من خمس جولات بين الفرق الستة المتنافسة على لقب الدوري.

يذكر أن النادي الأهلي قد توج مؤخرا بلقبي كأس السوبر المصري للسيدات و دوري المرتبط للكرة الطائرة.