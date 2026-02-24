مواجهات اليوم بالجولة السادسة من دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للرجال للكرة الطائرة للموسم 2025-2026، بإقامة 8 مواجهات قوية ضمن الجولة السادسة.

في المجموعة الأولى، يواجه سبورتنج نظيره هليوبوليس عند الساعة 8:30 مساءً، كما يلتقي الاتحاد السكندري مع هليوليدو في التوقيت ذاته، فيما يستضيف الأهلي نظيره الترسانة في تمام الساعة 9 مساءً، ويصطدم سموحة بالقناة عند الساعة 9:30 مساءً.

أما في المجموعة الثانية، فيحل الزمالك ضيفًا على مصر للبترول، ويواجه الجزيرة نظيره وادي دجلة، ويلتقي الزهور مع طلائع الجيش، ويواجه الطيران تظيره بتروجت، وذلك عند الساعة 8:30 مساءً.

وفيما يلي ترتيب المجموعتين قبل انطلاق الجولة السادسة اليوم:

المجموعة الاولى:

1- الأهلي - 15 نقطة

2- القناة - 11 نقطة

3- سبورتنج - 11 نقطة

4- سموحة - 8 نقاط

5- هليوليدو - 6 نقاط

6- الاتحاد السكندري - 4 نقاط

7- هليوبوليس - 4 نقاط

8- الترسانة - نقطة وحيدة

المجموعة الثانية:

1- الطيران - 13 نقطة

2- الزمالك - 13 نقطة

3- بتروجت - 11 نقطة

4- الجزيرة - 7 نقاط

5- الزهور - 6 نقاط

6- طلائع الجيش - 6 نقاط

7- مصر للبترول - 3 نقاط

8- وادي دجلة - نقطة وحيدة