مواجهات اليوم بالجولة السادسة من دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للرجال للكرة الطائرة للموسم 2025-2026، بإقامة 8 مواجهات قوية ضمن الجولة السادسة.
في المجموعة الأولى، يواجه سبورتنج نظيره هليوبوليس عند الساعة 8:30 مساءً، كما يلتقي الاتحاد السكندري مع هليوليدو في التوقيت ذاته، فيما يستضيف الأهلي نظيره الترسانة في تمام الساعة 9 مساءً، ويصطدم سموحة بالقناة عند الساعة 9:30 مساءً.
أما في المجموعة الثانية، فيحل الزمالك ضيفًا على مصر للبترول، ويواجه الجزيرة نظيره وادي دجلة، ويلتقي الزهور مع طلائع الجيش، ويواجه الطيران تظيره بتروجت، وذلك عند الساعة 8:30 مساءً.
وفيما يلي ترتيب المجموعتين قبل انطلاق الجولة السادسة اليوم:
المجموعة الاولى:
1- الأهلي - 15 نقطة
2- القناة - 11 نقطة
3- سبورتنج - 11 نقطة
4- سموحة - 8 نقاط
5- هليوليدو - 6 نقاط
6- الاتحاد السكندري - 4 نقاط
7- هليوبوليس - 4 نقاط
8- الترسانة - نقطة وحيدة
المجموعة الثانية:
1- الطيران - 13 نقطة
2- الزمالك - 13 نقطة
3- بتروجت - 11 نقطة
4- الجزيرة - 7 نقاط
5- الزهور - 6 نقاط
6- طلائع الجيش - 6 نقاط
7- مصر للبترول - 3 نقاط
8- وادي دجلة - نقطة وحيدة