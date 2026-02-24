جمال العدل: والدتي جالها جلطة بسبب هدف للأهلي

كشف المنتج جمال العدل عن تعرض والدته لأزمة صحية مفاجئة بسبب مباراة للنادي الأهلي، موضحًا أنها أُصيبت بجلطة عقب هدف أحرزه الفريق في الدقيقة الأخيرة.

وقال العدل إن والدته من شدة فرحتها بالهدف تعرضت لهذه الوعكة، لافتًا إلى أنها في الأصل من مشجعي الأهلي المتحمسين.

زملكاوي يصطحب زوجته لمباراة الأهلي

وخلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة “النهار”، أوضح العدل أن من مظاهر عظمة والده، رغم انتمائه لنادي الزمالك، أنه اصطحب والدته لحضور مباراة للأهلي في الملعب.

وقال: «لو كنت مكانه ما كنتش هقدر أعمل كده، مستحيل».

متابعة دقيقة للكرة المصرية

وأضاف أن والدته لم تكن مشجعة عادية، بل كانت حريصة على قراءة الصحف الرياضية ومتابعة أخبار الأندية واللاعبين، حتى أصبحت تمتلك حصيلة معرفية كبيرة عن كرة القدم المصرية.

انتقاد واقع اكتشاف المواهب

في سياق آخر، انتقد العدل واقع الكرة المصرية حاليًا، معتبرًا أن جميع لاعبي الدوري باتوا متقاربين في المستوى، بسبب اعتماد الأندية على المقابل المادي لإلحاق اللاعبين بفرقها.

وقال: «اللي معاه فلوس بيدفع ويدخل ابنه نادي، وكل الناس عايزين ابنهم زي محمد صلاح»، مشيرًا إلى أن مهنة «الكشاف» لم تعد موجودة كما كانت، ما أثر سلبًا على جودة اللاعبين، وأصبحت الكرة على حد وصفه للأغنياء أكثر من الفقراء.