إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وفد عمالي يبحث مع رداد تطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية

جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

استقبل وزير العمل حسن رداد وفدًا رفيع المستوى من القيادات النقابية بـالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضم نواب رئيس الاتحاد: هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، ومجدي البدوي، رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وخالد عيش، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، يرافقهم عضوا مجلس إدارة الاتحاد حسام الدين مصطفى، رئيس نقابة النقل البحري، وكريم عبد الباقي، رئيس نقابة النيابات والمحاكم.

جاء اللقاء في إطار صياغة استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث منظومة سوق العمل، والدفع بها إلى آفاق أوسع تتواكب مع متغيرات سوق العمل الراهن، إلى جانب تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للقوى العاملة من خلال الأطر التشريعية الحاكمة، بما يرسخ لبيئة عمل لائقة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

واستعرض الاجتماع أبرز المحاور الاستراتيجية لإحراز تقدم ملموس في ملف تنمية سوق العمل، من خلال إعداد ورقة عمل تضمنت ضرورة وضع خطط طويلة الأمد لخفض معدلات البطالة عبر برامج تدريب وتأهيل مرتبطة بالإنتاج التكنولوجي، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لخلق فرص عمل واعدة توفر دخولًا مرتفعة.

وأكدت ورقة العمل أهمية دعم القطاع الخاص في جهود تدريب وتأهيل العمالة، بما يسهم في توطين الوظائف وتوفير بيئة عمل لائقة، إلى جانب مراجعة التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وسد الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق، مع تعزيز مفاهيم الحوار المجتمعي بين مختلف أطراف الإنتاج.

كما شددت على دعم جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أصحاب الهمم، من خلال بناء شراكات مجتمعية مع مختلف المؤسسات والقطاعات.

في السياق ذاته، كشف نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيري أن الاجتماع أسفر عن التوافق على عدد من الآليات التنفيذية، من بينها عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما ورد في ورقة العمل، ضمانًا لحق العامل في الحصول على عمل مستدام يوفر حياة كريمة.

كما تم التأكيد على أهمية تحديث قواعد بيانات العاملين في مختلف القطاعات، بما يعزز دقة استهداف برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، خاصة للعمالة غير المنتظمة وذوي الهمم، واعتبار ذلك مسارًا رسميًا للحفاظ على الحقوق المشروعة وتجسيدًا حقيقيًا لمفهوم “الأمان الوظيفي”.

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

جانب من الحلقة

برنامج "وللنساء نصيب" يكشف سبب رضاعة رسول الله ﷺ من حليمة السعدية

أرشيفية

أستاذ علم الاجتماع يحذر من تحول الألعاب الإلكترونية إلى أسلوب حياة

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

عمرو الليثي يوجه نصيحة للمواطنين خلال رمضان

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

