إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
محافظات

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص
ايمن رياض

شهد الطريق الزراعي  "القاهرة – أسوان" أمام مركز ملوي جنوب المنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية ، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بني حافظ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ 8 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.


تبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في الترعة،  مما أسفر عن وفاة شخص واحد جرى انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة المستشفى.

فيما أصيب 6 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج،  وتم نقلهم الي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وقامت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي بانتشال المصابين والعمل على رفع السيارة من المجرى المائي

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي،  أن سبب وقوع الحدث هو تهور السائق في السرعة الزائدة،  مما أدي الي اختلال عجلات القيادة بيده،  وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق،  فيما تمت ازالة اثار الحادث وفتح الطريق مرة آخري لتيسير الحركة المرورية بواسطة شرطة المرور، وحرر محضر بالواقعة،  
وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث. 

