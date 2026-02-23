محافظ المنيا: كوبري أبوقرقاص العلوي يدخل الخدمة في يونيو المقبل

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمشروع إنشاء كوبري أبوقرقاص العلوي، الذي يُعد أحد المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بهدف ربط شرق مدينة أبوقرقاص بغربها، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة أعلى خطوط السكك الحديدية، بما يضمن سلامة حركة المواطنين والمركبات.

وأوضح محافظ المنيا أن المشروع يُنفذ بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 264 مليون جنيه، وفق بروتوكول تعاون بين هيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للطرق والكباري، مشيرًا إلى أن الكوبري يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق، ويسهم في تطوير منظومة النقل داخل مركز أبوقرقاص.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الكوبري صُمم ليكون شريانًا مروريًا حيويًا يربط ضفتي المدينة شرقًا وغربًا، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويسهم في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع، فضلًا عن توفير بديل آمن وسريع ينهي مخاطر التقاطعات السطحية مع خطوط السكك الحديدية، ويقلل من زمن الرحلات المرورية اليومية.

وأكد محافظ المنيا أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة في يونيو المقبل، مشددًا على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، وتكثيف الأعمال لسرعة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة لأهالي مركز ومدينة أبوقرقاص، والقضاء على الاختناقات المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطرق والكباري، تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما لها من دور محوري في تحسين حركة التنقل، ودعم النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية داخل مختلف المراكز، تنفيذًا لرؤية الدولة في تطوير شبكة النقل ورفع كفاءة الطرق.

جاء ذلك بحضور هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، والمهندس مصطفى جمال، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري.