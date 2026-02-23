قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
زيارة الرئيس السيسي لجدة.. لقاء مرتقب مع بن سلمان والقضية الفلسطينية والملف اليمني على رأس جدول الأعمال
أحمد سيد زيزو ضحية رامز ليفل الوحش .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: كوبري أبوقرقاص العلوي يدخل الخدمة في يونيو المقبل

محافظ المنيا يتفقد الكوبري
محافظ المنيا يتفقد الكوبري
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمشروع إنشاء كوبري أبوقرقاص العلوي، الذي يُعد أحد المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بهدف ربط شرق مدينة أبوقرقاص بغربها، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة أعلى خطوط السكك الحديدية، بما يضمن سلامة حركة المواطنين والمركبات.

وأوضح محافظ المنيا أن المشروع يُنفذ بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 264 مليون جنيه، وفق بروتوكول تعاون بين هيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للطرق والكباري، مشيرًا إلى أن الكوبري يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق، ويسهم في تطوير منظومة النقل داخل مركز أبوقرقاص.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الكوبري صُمم ليكون شريانًا مروريًا حيويًا يربط ضفتي المدينة شرقًا وغربًا، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويسهم في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع، فضلًا عن توفير بديل آمن وسريع ينهي مخاطر التقاطعات السطحية مع خطوط السكك الحديدية، ويقلل من زمن الرحلات المرورية اليومية.

وأكد محافظ المنيا أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة في يونيو المقبل، مشددًا على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، وتكثيف الأعمال لسرعة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة لأهالي مركز ومدينة أبوقرقاص، والقضاء على الاختناقات المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطرق والكباري، تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما لها من دور محوري في تحسين حركة التنقل، ودعم النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية داخل مختلف المراكز، تنفيذًا لرؤية الدولة في تطوير شبكة النقل ورفع كفاءة الطرق.

جاء ذلك بحضور هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، والمهندس مصطفى جمال، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري.

المنيا محافظ المنيا كوبري أبوقرقاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

طائرات تزويد الوقود

رصد طائرات أمريكية لتزويد الوقود في مطار بن جوريون وسط تصاعد التوتر مع إيران

نتنياهو

نتنياهو: نحن أمام أيام ملئية بالتحديات ولا نعرف ماذا ينتظرنا

إبستين

مفاجآت مدوية.. مستودعات سرية لإخفاء وثائق إبستين في الولايات المتحدة

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد