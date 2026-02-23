قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
سارة عبد الله

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور مع زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق.

وخطفت لقاء الأنظار في إطلالة رومانسية مع زوجها بعد أزمتهم الاخيرة.

وكان قد كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن لم يُخفِ أي تفاصيل أخرى عن حياته، وأن زواجه على لقاء الخميسي كان “السر الوحيد” الذي لم يُعلن عنه في البداية.

وأضاف محمد عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أنه لا توجد أى أمور أخرى يخفيها، موجّهًا رسالة مباشرة إلى ياسمين الخطيب قائلًا: «أوعدك مفيش حاجة مستخبية تاني».

وأكد أنه يحرص على الوضوح في حياته الشخصية، خاصة بعد الجدل الذى أُثير مؤخرًا، مشددًا على أنه لا يرغب في وجود أي لبس أو معلومات غير دقيقة يتم تداولها حوله.

وتحدث حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبد المنصف، عن كواليس علاقته بـ"إيمان"، مؤكدًا أن مسألة الاعتذار ليست سهلة بالنسبة له.

لقاء الخميسي محمد عبد المنصف أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الاهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

فريك بالدجاج

هنفطر أيه النهاردة.. فريك بصدور الدجاج وصينية بطاطس بالكفتة والحلو كنافة بالقشطة الكدابة

فرايد تشيكن

طريقة عمل دجاج فرايد تشيكن وريزو في المنزل بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

مشروبات

تهدد مرضى الضغط والقلب.. جمال شعبان يحذر من 3 مشروبات رمضانية

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد