برنامج أجمل ناس.. عمرو الليثي يجبر بخاطر عمال البناء بجوائز مالية

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الجديدة من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة، إننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع الي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة " نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج إسعاد القلوب الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملأ حياتكم خير وبركة وسعادة.

وذهبت سيارة المفاجأت وجبر الخواطر في حلقة اليوم الي محافظة بني سويف والتقي الليثي بعدد من عمال البناء وهم يعملون في البناء في ظل الصيام وفي نهار رمضان ، وتحدث معهم وجبر بخاطرهم واستمع اليهم.

وتحدث احدهم قائلاً نصحي مبكرا ، ونذهب الي عملنا وأحياناً نفطر في موقع العمل وربنا بيراضينا بناس بتجيب وجبات لينا ، واحيانا في بيتنا والحمد لله نأكل ما هو موجود في بيتتنا علي الإفطار والحمد لله مستورة.

واضاف احدهم انني متزوج ولدي بنت واتمني اطلع امي وابويا العمرة ، بينما اشار الآخر إلى أن لديه ثلاثة اولاد ، وان دخله الشهري يصل لنحو ثلاثة الاف جنيه واتمني اطلع احج

ووجه عمرو الليثي، الشكر لهم علي مجهودهم وتضحياتهم وجبر بخاطرهم ووجه لهم بعض الاسئلة البسيطة حتي يعطيهم الجائزة المالية ، وبالفعل اعطي كل واحد منهما خمسة آلاف جنيه.

يذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.