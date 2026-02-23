قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
فن وثقافة

برنامج أجمل ناس.. عمرو الليثي يجبر بخاطر عمال البناء بجوائز مالية

برنامج أجمل ناس
برنامج أجمل ناس
سعيد فراج

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الجديدة من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة، إننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع الي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة " نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات 

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج إسعاد القلوب الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملأ حياتكم خير وبركة وسعادة.

وذهبت سيارة المفاجأت وجبر الخواطر في حلقة اليوم الي محافظة بني سويف  والتقي الليثي بعدد من عمال البناء وهم يعملون في البناء في ظل الصيام وفي نهار رمضان ، وتحدث معهم وجبر بخاطرهم واستمع اليهم.

وتحدث احدهم قائلاً نصحي مبكرا ، ونذهب الي عملنا وأحياناً نفطر في موقع العمل  وربنا بيراضينا بناس بتجيب وجبات لينا ، واحيانا في بيتنا والحمد لله نأكل ما هو موجود في بيتتنا علي الإفطار والحمد لله مستورة.

واضاف احدهم انني متزوج ولدي بنت واتمني اطلع امي وابويا العمرة ، بينما اشار الآخر إلى أن لديه ثلاثة اولاد ، وان دخله الشهري يصل لنحو ثلاثة الاف جنيه واتمني اطلع احج 

ووجه عمرو الليثي، الشكر لهم علي مجهودهم وتضحياتهم وجبر بخاطرهم ووجه لهم بعض الاسئلة البسيطة حتي يعطيهم الجائزة المالية ، وبالفعل اعطي كل واحد منهما خمسة آلاف جنيه.

برنامج أجمل ناس

يذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة  في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي برنامج أجمل ناس

المزيد

