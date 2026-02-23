قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ياسمين الخطيب تروج لبرنامجها ورا الشمس

ميرنا محمود

روَّجت الإعلامية ياسمين الخطيب لبرنامجها “ورا الشمس”، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشرت ياسمين الخطيب عدة صور لها، وعلقت عليها: و"را الشمس مع ياسمين الخطيب.. رمضان 2026".

وفي سياق آخر، سبق أن أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب، بموقف الفنانة إيمان الزيدي، طليقة محمد عبد المنصف حارس مرمي الزمالك السابق؛ بعدما قررت عدم الظهور إعلاميًا للرد على الجدل الذي أُثير حولها مؤخرًا.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: "تواصلت مع الزيدي لتأكيد أن حق الرد مكفول لها في أي وقت؛ حرصًا على الحياد والإنصاف، إلا أن الأخيرة شكرتها على مهنيتها واعتذرت عن الظهور في أي برنامج، قائلة: "أنا مش بتاعت ترند، ولا عايزة أدافع عن نفسي، ربنا أكبر من كل شيء".

وأضافت الخطيب "أن الزيدي صبرت واحتسبت طوال 7 سنوات، إلا أن البعض غفر لعبد المنصف واعتبر ما حدث "حقه وشرع ربنا"، بينما لم تحظَ هي بنفس التعاطف، رغم التزامها الصمت وابتعادها عن إثارة الجدل.

وأكدت ياسمين الخطيب تعاطفها مع الفنانة لقاء الخميسي، ومع كل زوجة تتعرض لمثل هذا الموقف، وشددت في الوقت ذاته على تعاطفها الكبير مع إيمان الزيدي، التي منحت الحب ولم تحصد سوى الانتقادات.

محمد عبد المنصف يكشف أسرار حياته الزوجية

كشف حارس المرمى المعتزل محمد عبد المنصف تفاصيل جديدة عن سبب خلافه مع زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي، وقال إن الخلاف لم يكن بسبب رغبتها في الإعلان الرسمي، بعد الزواج لمدة 7 سنوات، أو رغبتها في الإنجاب.

وأضاف محمد عبد المنصف، خلال حواره مع ياسمين الخطيب، أن الطلاق كان بسبب خلاف في وجهات النظر، وبعد ذلك أعلنت الانفصال، ولم يذكر سببا غير أن هناك خلافا في وجهات النظر.

ياسمين الخطيب برنامج ورا الشمس حلقات ورا الشمس برنامج ياسمين الخطيب

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
القلب
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
شفط مياه الأمطار
