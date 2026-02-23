أول رد فعل من زيزو على حلقته ببرنامج رامز ليفل الوحش

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيفا، في خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

وشارك زيزو، جمهوره، صورا من كواليس حلقته من رامز ليفل الوحش، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ودخل زيزو في وصلة من الضحك، في أول تعليق له، ورد فعله على مقلب رامز جلال، ببرنامج رامز ليفل الوحش المعروض على قناة MBC مصر، طوال شهر رمضان 2026.

ودخل لاعب النادي الأهلي “زيزو” على الميزان، ضمن فقرات برنامج رامز ليفل الوحش، حيث بلغ وزنه 73 كجم؛ ما دفع رامز للسخرية منه مرددا: “ده بيلعب في الأهلي لازم يبقى لائق، مش زي كابتن طارق يحيى كان بيلعب بالجلابية”.

وتابع رامز جلال: حكايته حكاية، بدايته كانت معايا، سألته سؤال: وأنت صغير كنت زملكاوي ولا أهلاوي، ورميت شباكي ففتحت الطريق لـ بيبو، وقالوا لازم يجيبوا، بما إنه طلع أهلاوي صميم، معانا ومعاكم ذا بيست مستر أسيست، اللاعب اللي مش ممكن تغيظه، أحمد سيد زيزو”.