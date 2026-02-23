تعرف على وجهة كاسيميرو المقبلة بعد مغادرته مانشستر يونايتد

بات البرازيلي كاسيميرو نجم وسط مانشستر يونايتد قريبًا من خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

إنتر ميامي يدخل بقوة في سباق ضم كاسيميرو

وكشفت تقارير صحفية أن إنتر ميامي الأمريكي يعد الوجهة الأقرب لضم كاسيميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث أبدى النادي الذي يضم في صفوفه ليونيل ميسي اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في أولد ترافورد بنهاية الموسم الجاري، وقد أُعلن في يناير الماضي أنه سيرحل عند انتهاء عقده، منهيًا بذلك مسيرته التي امتدت لأربع سنوات مع النادي.

وانضم كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني عام 2022، وهو حاليًا اللاعب الأعلى أجرًا في النادي براتب 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا