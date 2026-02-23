مقابل 75 مليون يورو.. نجم الريال بديل كاسيميرو في مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل نجمه البرازيلي كاسيميرو بنهاية الموسم الجاري، بعد قرار الإدارة عدم تفعيل بند التمديد لموسم إضافي في عقده.

وكان كاسيميرو قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 70 مليون يورو.

ورغم ظهوره بمستوى جيد هذا الموسم، فضّلت إدارة النادي الإنجليزي عدم تفعيل خيار التجديد، في إطار خطة إعادة هيكلة شاملة مرتقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يخطط النادي الإنجليزي لتعويض رحيل لاعبه البرازيلي بصفقة جديدة من ريال مدريد، مستهدفًا أحد أبرز نجومه الشباب. ويضع مانشستر يونايتد اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينغا نجم ريال مدريد ضمن أولوياته في الميركاتو المقبل.

وبحسب موقع “Fichajes” الإسباني، فإن ريال مدريد قد يدرس عروضًا تبدأ من 75 مليون يورو للتخلي عن لاعب الوسط الشاب. وكان النادي الملكي قد تعاقد مع كامافينجا صيف 2021 قادمًا من ستاد رين الفرنسي مقابل 45 مليون يورو شاملة المتغيرات

وشارك كامافينجا، البالغ من العمر 23 عامًا، في 209 مباريات بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10، وتُوّج بـ11 لقبًا، من بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد اللاعب الفرنسي هذا الموسم بريقه وأصبح عنصرًا أساسيًا تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا، غير أن مستقبله لا يزال غير محسوم في ظل تعدد إصاباته، التي أبعدته عن الملاعب لفترات متفاوتة في كل موسم.