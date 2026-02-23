قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
رياضة

مقابل 75 مليون يورو.. نجم الريال بديل كاسيميرو في مانشستر يونايتد

القسم الرياضي

أعلن نادي  مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل نجمه البرازيلي كاسيميرو بنهاية الموسم الجاري، بعد قرار الإدارة عدم تفعيل بند التمديد لموسم إضافي في عقده.

وكان كاسيميرو قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 70 مليون يورو.

ورغم ظهوره بمستوى جيد هذا الموسم، فضّلت إدارة النادي الإنجليزي عدم تفعيل خيار التجديد، في إطار خطة إعادة هيكلة شاملة مرتقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يخطط النادي الإنجليزي لتعويض رحيل لاعبه البرازيلي بصفقة جديدة من ريال مدريد، مستهدفًا أحد أبرز نجومه الشباب. ويضع مانشستر يونايتد اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينغا نجم ريال مدريد ضمن أولوياته في الميركاتو المقبل.

وبحسب موقع “Fichajes” الإسباني، فإن ريال مدريد قد يدرس عروضًا تبدأ من 75 مليون يورو للتخلي عن لاعب الوسط الشاب. وكان النادي الملكي قد تعاقد مع كامافينجا صيف 2021 قادمًا من ستاد رين الفرنسي مقابل 45 مليون يورو شاملة المتغيرات

وشارك كامافينجا، البالغ من العمر 23 عامًا، في 209 مباريات بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10، وتُوّج بـ11 لقبًا، من بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد اللاعب الفرنسي هذا الموسم بريقه وأصبح عنصرًا أساسيًا تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا، غير أن مستقبله لا يزال غير محسوم في ظل تعدد إصاباته، التي أبعدته عن الملاعب لفترات متفاوتة في كل موسم.

