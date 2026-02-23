قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
حوادث

تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل الحالة المرورية خلال الفترة الصباحية اليوم الإثنين، الذي يتزامن مع خامس أيام شهر رمضان المبارك، موضحًا أن تزامن انطلاق العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص، إلى جانب انتظام الدراسة في المدارس والجامعات، أدى إلى ظهور ما يُعرف بساعات الذروة الصباحية.

وأشار إلى أن الشارع المصري شهد كثافات مرورية متوسطة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية، خاصة الطرق المؤدية إلى مجمعات المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين في تلك الفترة.

أن هناك تنسيقًا كاملًا ومستمرًا بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات مرور محافظات القاهرة الكبرى، لمتابعة الحركة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، بالتزامن مع توجه المواطنين القادمين من المحافظات الأخرى إلى القاهرة الكبرى لقضاء مصالحهم أو الالتحاق بأعمالهم.

وأكد تعزيز وتكثيف الخدمات المرورية بمنافذ ومداخل القاهرة الكبرى، مع نشر العلامات الإرشادية والتنظيمية لإرشاد قائدي السيارات نحو المحاور والطرق البديلة، خاصة في مناطق الأعمال، لمنع حدوث تكدسات مرورية غير مبررة.

وفيما يتعلق بأبرز المناطق التي شهدت كثافات، أشار إلى أن كورنيش النيل سجل كثافات متوسطة قد تصل إلى مرتفعة في بعض الفترات، لا سيما القادم من منزل كوبري 15 مايو في اتجاه المسطح الأرضي للكورنيش، وكذلك القادم من مناطق طرة باتجاه المعادي وحتى مطلع كوبري الملك الصالح.

كما شهدت منطقة المنيل كثافات متوسطة خاصة في الاتجاه المؤدي إلى كوبري الجامعة وميدان النهضة، وكذلك المناطق المحيطة بجامعة القاهرة، بما في ذلك منزل صفط اللبن باتجاه شارع الجامعة.

وسجل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى كثافات متوسطة، خاصة للقادم من القاهرة باتجاه الجيزة، مع تفضيل استخدام محور روض الفرج – الضبعة كبديل مناسب. كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم، خاصة للقادم من استاد القاهرة في اتجاه مطلع كوبري 6 أكتوبر، ويُفضل استخدام كوبري الفردوس وصولًا إلى الأزهر ومناطق وسط المدينة.

وشهدت عدة ميادين بالقاهرة كثافات متوسطة، من بينها ميدان ألف مسكن، والسيدة عائشة، والمطرية، والحجاز، إضافة إلى امتداد شارع الخليفة المأمون ونفق العباسية وشارع لطفي السيد.

أما أعلى الكباري، فقد ظهرت كثافات متوسطة أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، تزامنًا مع توجه الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم، وكذلك قبل كوبري 15 مايو باتجاه منزل الكورنيش.

وفي محافظة الجيزة، شهد محور أنور السادات وكوبري الساحل وإمبابة وشارع البطل أحمد عبدالعزيز وصولًا إلى جامعة الدول العربية كثافات مرورية متوسطة.

كثافات مرورية متوسطة الجيزة الطريق الدائري الحالة المرورية

حريق

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق محل مراتب في القناطر الخيرية

ارشيفية

محاكمة 39 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان اليوم

حريق مطعم شهير بأسيوط

إصابة عامل في حريق مطعم شهير بأسيوط

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

