مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026، وتنتمي اكليبس كروس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 63 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكييف .

بالاضافة إلي ان سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 بها، فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها ريموت كنترول، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 610 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .