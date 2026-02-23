جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين، أن حقوق الإنسان في العالم تتعرض لهجمة واسعة النطاق وسيادة القانون تهان أمام مرأى أعين العالم أجمع.

وقال جوتيريش ـ خلال افتتاح أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ـ إن انتهاك حقوق الإنسان تحدث بأيدي من يتمتعون بالقوة ، مضيفا أن هناك تصدي متعمد لحقوق الإنسان في العالم.

وأضاف جوتيريش قائلا "إن من يعانون يتعرضون للعنف والاضطهاد والإقصاء ويعانون أيضا من تجاهل العالم "، مؤكدا أنه عندما تتداعى حقوق الانسان يتداعى السلام والتنمية والثقة والاستقرار .

وجه جوتيريش كلمة لمجلس الأمن بمناسبة العام الرابع للحرب الأوكرانية ، قائلا إن "أكثر من 15 الف مدني لقوا مصرعهم بسبب الحرب ، وآن الأوان لإنهاء سفك الدماء ".

وأضاف انه تحدث خلال الشهر الجاري مع لجنة "ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" حول الانتهاكات الصارخة للحقوق والكرامة البشرية والقانون الدولي في الأراضي الفلسطيني المحتلة ، مضيفا أن حل الدولتين يهاجم في وضح النهار ، والمجتمع الدولي لا ينبغي له ان يسمح بذلك