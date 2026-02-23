القبض على شخصين انتحلا صفة موظفي خدمة عملاء للنصب على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الجنائية بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهما موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وإجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة بهما.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبحوزتهما (7 هواتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 13شرائح هواتف محمولة – 3 بطاقات دفع إلكترونى – مشغولات ذهبية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى") .. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامهما بإرتكاب (6) وقائع بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





