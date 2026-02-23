قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة .. رابط التسجيل الرسمي

منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
رشا عوني

يبحث الكثير عن طرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بشهر رمضان، وسط تحذيرات من وزارة العمل بشأن مواقع وصفحات وهمية تدعو المواطنين للتسجيل عليها، حيث كشفت الوزارة عن الطرق الصحيحة والمضمونة التي يمكنك من خلالها تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة وصرفها خلال الأيام الجارية قبل انتهاء شهر رمضان.

 

وزارة العمل تحذر

نشرت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بيانا تحذيريا جديدا، جاء فيه أن هناك صفحات ومواقع وروابط وهمية تنتشر على الإنترنت، تدعي تسجيل بيانات المواطنين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026، وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات لا تمت لها بصلة، وأن الهدف منها هو الاحتيال على المواطنين وجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني.

طرق تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم حصريا من خلال المقاولين، الشركات، أو عبر الحصر الميداني في مواقع العمل، ولا يمكن لأي شخص التسجيل بشكل فردي عبر الإنترنت، كما شددت على أن المنحة تُصرف فقط من منافذ البريد للمستفيدين المسجلين رسميًا في قاعدة البيانات، ولا يسمح بالصرف عبر أي روابط إلكترونية أو وسطاء.

1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

رابط تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة

يستطيع المواطنون الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأكدت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة يستمر لمدة شهر كامل، حيث بدأت من يوم الثلاثاء 17-2-2026، ومتاح صرفها حتي نهاية رمضان.

ويتم الصرف من خلال منافذ البريد المنتشرة بجميع المحافظات باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للمسجلين رسميا بقاعدة بيانات الوزارة من خلال المقاولين والشركات

عاجل| «لومقبضتش الـ1500 جنيه».. خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026 - الوطن

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الموقع الإلكتروني هنـــــا.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

طريقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات، ويشترط وجود بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

كما يمكن الاستعلام عن حالة المنحة عبر:

  • الرقم الساخن: 19468.
  • رقم الاستفسارات العامة: 142 لإرسال الرسائل النصية ومعرفة حالة الصرف.
صرف منحة العمالة غير المنتظمة تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة رابط تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

صورة أرشيفية

فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان .. فيديو

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد