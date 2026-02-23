آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة .. رابط التسجيل الرسمي

يبحث الكثير عن طرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بشهر رمضان، وسط تحذيرات من وزارة العمل بشأن مواقع وصفحات وهمية تدعو المواطنين للتسجيل عليها، حيث كشفت الوزارة عن الطرق الصحيحة والمضمونة التي يمكنك من خلالها تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة وصرفها خلال الأيام الجارية قبل انتهاء شهر رمضان.

وزارة العمل تحذر

نشرت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بيانا تحذيريا جديدا، جاء فيه أن هناك صفحات ومواقع وروابط وهمية تنتشر على الإنترنت، تدعي تسجيل بيانات المواطنين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026، وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات لا تمت لها بصلة، وأن الهدف منها هو الاحتيال على المواطنين وجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني.

طرق تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم حصريا من خلال المقاولين، الشركات، أو عبر الحصر الميداني في مواقع العمل، ولا يمكن لأي شخص التسجيل بشكل فردي عبر الإنترنت، كما شددت على أن المنحة تُصرف فقط من منافذ البريد للمستفيدين المسجلين رسميًا في قاعدة البيانات، ولا يسمح بالصرف عبر أي روابط إلكترونية أو وسطاء.

رابط تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة

يستطيع المواطنون الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأكدت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة يستمر لمدة شهر كامل، حيث بدأت من يوم الثلاثاء 17-2-2026، ومتاح صرفها حتي نهاية رمضان.

ويتم الصرف من خلال منافذ البريد المنتشرة بجميع المحافظات باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للمسجلين رسميا بقاعدة بيانات الوزارة من خلال المقاولين والشركات

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ـ التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الموقع الإلكتروني هنـــــا.

ـ الضغط على ايقونة العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ تأكيد البيانات.

ـ اضغط على زر الإرسال.

ـ متابعة الطلب، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

طريقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات، ويشترط وجود بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

كما يمكن الاستعلام عن حالة المنحة عبر: