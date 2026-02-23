قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حورية فرغلي: محمد رمضان مرفضش يسلم عليا.. واشتغلت معاه عبده موتة وقلب الأسد ومخدتش أجري

حورية فرغلي
حورية فرغلي
أحمد البهى

كشفت الفنانة حورية فرغلي، حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان، وعدم تبادله السلام معها أثناء تصويره لمسلسله الشهير الأسطورة، وخاصة بعد نجاحهما سويًا في فيلملي عبده موته وقلب الأسد.

وقالت حورية فرغي ، خلال لقاؤها مع الإعلامية إنجي هشام ببرنامج “كشف حساب”، المذاع عبر قناة “هي”: لأ محصلش إني روحت لمحمد رمضان الكواليس لما كان بيصور الأسطورة ومرضيش يسلم عليا، أنا كنت بصور قريب منه وقتها فيلمي طلق صناعي، وعرفت انه في نفس المكان رحت سألت عليه ، قالولي بيصور قولتلهم قولوا له اني عايزه اسلم عليه، وبعدها اليوم خلص وانا كملت شغلي عادي".

وتابعت حورية فرغلي: مقولتش إني مثلت معاه مجاملة، قولت كلمني وأنا بصور حكايات بنات، واشتغل قبلها في دوران شبرا كأول مسلسل ليا، لقيته بيكلمني وبيقولي يا أستاذة لقيت المنتج اللي هيعملي أول فيلم في السينما، كنت عايز أطلب من حضرتك طلب،ـ البنت اللي المفروض اللي تبقى قدامي مش لاقيين الحد المناسب، قالي حضرتك ممكن تيجي مكانها، قولتله طبعا يا حبيبي، ورحتله عند أحمد السبكي، وكنت أول مره أعمله، ومضيت عبده موته، وقولتله ده كادوه مني ليك، وبعدين عملنا قلب الأسد ومخدتش أجر.

واستكملت حورية فرغلي حديثها، إنها لا ترى محمد رمضان “نمبر وان” كما يطلق على نفسه، قائلة: هو شايف نفسه رقم واحد ده براحته، لكن كل زملائي رقم واحد في حتتهم وشغلهم المميز، ولو عرض عليا اشتغل معاه أكيد هوافق ده نجم كبير.

برنامج “كشف حساب" تقدمه الإعلامية إنجي هشام خلال شهر رمضان على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة.

الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي الفنان محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد