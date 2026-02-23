حورية فرغلي: محمد رمضان مرفضش يسلم عليا.. واشتغلت معاه عبده موتة وقلب الأسد ومخدتش أجري

كشفت الفنانة حورية فرغلي، حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان، وعدم تبادله السلام معها أثناء تصويره لمسلسله الشهير الأسطورة، وخاصة بعد نجاحهما سويًا في فيلملي عبده موته وقلب الأسد.

وقالت حورية فرغي ، خلال لقاؤها مع الإعلامية إنجي هشام ببرنامج “كشف حساب”، المذاع عبر قناة “هي”: لأ محصلش إني روحت لمحمد رمضان الكواليس لما كان بيصور الأسطورة ومرضيش يسلم عليا، أنا كنت بصور قريب منه وقتها فيلمي طلق صناعي، وعرفت انه في نفس المكان رحت سألت عليه ، قالولي بيصور قولتلهم قولوا له اني عايزه اسلم عليه، وبعدها اليوم خلص وانا كملت شغلي عادي".

وتابعت حورية فرغلي: مقولتش إني مثلت معاه مجاملة، قولت كلمني وأنا بصور حكايات بنات، واشتغل قبلها في دوران شبرا كأول مسلسل ليا، لقيته بيكلمني وبيقولي يا أستاذة لقيت المنتج اللي هيعملي أول فيلم في السينما، كنت عايز أطلب من حضرتك طلب،ـ البنت اللي المفروض اللي تبقى قدامي مش لاقيين الحد المناسب، قالي حضرتك ممكن تيجي مكانها، قولتله طبعا يا حبيبي، ورحتله عند أحمد السبكي، وكنت أول مره أعمله، ومضيت عبده موته، وقولتله ده كادوه مني ليك، وبعدين عملنا قلب الأسد ومخدتش أجر.

واستكملت حورية فرغلي حديثها، إنها لا ترى محمد رمضان “نمبر وان” كما يطلق على نفسه، قائلة: هو شايف نفسه رقم واحد ده براحته، لكن كل زملائي رقم واحد في حتتهم وشغلهم المميز، ولو عرض عليا اشتغل معاه أكيد هوافق ده نجم كبير.

برنامج “كشف حساب" تقدمه الإعلامية إنجي هشام خلال شهر رمضان على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة.