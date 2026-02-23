قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟
عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي
قناة السويس تؤمن عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المسرح القومي يقدّم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان

عرض
عرض
أحمد عبد القوى

في أجواء شهر رمضان الكريم، يقدّم المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة  العرض المسرحي الشعبي «يا أهل الأمانة» للشاعر الكبير فؤاد حداد، في تجربة فنية تمزج بين التراث الشعبي والوجدان المصري الأصيل.

العرض من إعداد محمد رزق، وإخراج أحمد إسماعيل، وبمشاركة نخبة من نجوم المسرح القومي، منهم مفيد عاشور، ويوسف إسماعيل، ورحاب رسمي، إلى جانب نجمي الغناء مصطفى سامي ونهى حافظ. ويتولى وضع الألحان محمد عزت، والقيادة الموسيقية شهاب محمد عزت، بينما صممت الديكور والملابس مي كمال، ويتولى الدعاية والسوشيال ميديا محمد فاضل القباني، ويشارك في التنفيذ كل من أحمد شحاتة ومحمد أبو يوسف كمخرجين منفذين.

ويُعرض العمل يوميًا في تمام الساعة 9:30 مساءً، ابتداءً من الجمعة 9 رمضان ولمدة أسبوعين، على خشبة المسرح القومي، في إطار خطة البيت الفني للمسرح لتقديم عروض جماهيرية متميزة خلال الشهر الكريم، وتُتاح التذاكر من خلال شباك التذاكر بالمسرح، مع إمكانية السداد عبر بطاقات الفيزا فقط.

ويأتي هذا العرض تأكيدًا لدور المسرح القومي في إحياء التراث المسرحي والشعبي، وتقديم أعمال فنية راقية تناسب أجواء رمضان، تحت إدارة الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي.

عرض مسرح مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل يجوز احتساب الزيادة على الراتب من زكاة المال؟.. ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟.. أحكام تختص بها المرأة فى رمضان

إحدى الدروس بالمحافظات

واعظات الأوقاف تواصلن تقديم دروس التراويح في عدد من المحافظات| صور

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

​مرصد الأزهر يحذر من تصاعد إرهاب "حركة الشباب" على الحدود الصومالية الكينية في رمضان

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد