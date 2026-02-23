المسرح القومي يقدّم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان

في أجواء شهر رمضان الكريم، يقدّم المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة العرض المسرحي الشعبي «يا أهل الأمانة» للشاعر الكبير فؤاد حداد، في تجربة فنية تمزج بين التراث الشعبي والوجدان المصري الأصيل.

العرض من إعداد محمد رزق، وإخراج أحمد إسماعيل، وبمشاركة نخبة من نجوم المسرح القومي، منهم مفيد عاشور، ويوسف إسماعيل، ورحاب رسمي، إلى جانب نجمي الغناء مصطفى سامي ونهى حافظ. ويتولى وضع الألحان محمد عزت، والقيادة الموسيقية شهاب محمد عزت، بينما صممت الديكور والملابس مي كمال، ويتولى الدعاية والسوشيال ميديا محمد فاضل القباني، ويشارك في التنفيذ كل من أحمد شحاتة ومحمد أبو يوسف كمخرجين منفذين.

ويُعرض العمل يوميًا في تمام الساعة 9:30 مساءً، ابتداءً من الجمعة 9 رمضان ولمدة أسبوعين، على خشبة المسرح القومي، في إطار خطة البيت الفني للمسرح لتقديم عروض جماهيرية متميزة خلال الشهر الكريم، وتُتاح التذاكر من خلال شباك التذاكر بالمسرح، مع إمكانية السداد عبر بطاقات الفيزا فقط.

ويأتي هذا العرض تأكيدًا لدور المسرح القومي في إحياء التراث المسرحي والشعبي، وتقديم أعمال فنية راقية تناسب أجواء رمضان، تحت إدارة الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي.