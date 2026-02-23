قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حورية فرغلي: أمي وأبويا اتطلقوا وأنا عندي 48 ساعة.. وهذه حقيقة تنمر وفاء عامر

حورية فرغلي مع انجي هشام
حورية فرغلي مع انجي هشام
أوركيد سامي

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن طفولتها، وانفصال والدها ووالدتها، وأسباب تأثير ذلك عليها في حياتها ، ومشوارها الفني، مؤكدة أنها استكملت باقي حياتها ما بين دبي وفرنسا ولندن.

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج “كشف حساب”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام، المذاع عبر قناة “هي”: مامتي وبابايا اتطلقوا وانا عندي 48 ساعة، ومامتي سافرت وسابتني مع بابي، عشت 7 سنين مع بابا، وماما سنتين، وبعدها تنقلت لوحدي بين فرنسا ودبي ولندن.

كما علقت حورية فرغلي على أنباء اختلاقها قصة خطوبتها من أجل التريند، وقالت: عرفته عن طريق مذيعة زميلة، وكان بيفكر يدخل الانتاج ك خطوة كويسية وكان بياخد رأيك، ممكن دخل سكة الانتاج عشان يتعرف عليا صاحبتي قالتلي ينفع عريس، أول مرة اقابله، وبعدها سافر ومتقابلناش والموضوع مكملش.

وأكدت حورية فرغلي ، أنها لازالت تحتفظ بصورتها مع خطيبها المتوفي، قائلة: معلقه صورة خطيبي اللي اتوفى في اوضتي والصالة وفي قلبي، هو الشخص الوحيد اللي انا حبيته، ودي صورتي معاه، كنت بحب حبه ليا وطيبته وحنيته".

وأضافت حورية فرغلي، أنها تتمنى تقديم عمل سيرة ذاتية، قائلة: نفسي أعمل سيرة ذاتية مثلا زي شجرة الدر، أو الأميرة ذات الهمة عشان بركب خيل، وبعد كده ممكن أعتزل التمثيل.

كما تحدثت حورية فرغلي، عن حقيقة تنمر الفنانة وفاء عامر عليها كما أشيع، قائلة: لأ محصلش إن وفاء عامر تنمرت عليا، كنا بنصور مسلسل ومعانا ممثلة تالتة في المشهد اتأخرت فهي فهمت أن دي أنا وأنا وضحت ده، وهي مقالتش احنا متأخرين بسبب إن الماكيير بيعمل مناخيري السيليكون لأن وقتها مكنتش عمل الأربع عمليات الجراحية الأخيرة.

أما عن علاقتها بالفنانة أمينة خليل، والتي أثارت جدلًا لفترات طويلة، قالت حورية فرغلي: متحطتش في خزنة عمري، واللي يبيعني أبيعه وأنا معملتش ليها حاجة اصلا، ومامتها بنت خالة مامتي، وأستاذ عمرو الليثي فاجئني على الهوا وقال إن في صلة قرابة، واتقابلنا مرة واحنا صغيرين تقريبًا مش فاكرة، ثانيا منا بقول أن أستاذ رشوان توفيق قريبي ايه المشكلة؟

برنامج “كشف حساب" تقدمه الإعلامية إنجي هشام خلال شهر رمضان على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة.


