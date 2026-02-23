لترسيخ التوحيد.. فضائل الكتب السماوية في معرفة عبادة الله وهداية الناس

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات أن الكتب السماوية هي رسائل من الله عز وجل أنزلها على الرسل لهداية أقوامهم، مبينًا أن هذه الكتب تمثل رحمة ورعاية للبشرية، وتوضح لهم طريق التوحيد وعبادة الله وحده، كما ترشدهم إلى السير على المنهج القويم.

وقال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الكتب السماوية هي أدلة إلهية تربوية تأخذ أتباع الرسل إلى الحق، وتوجههم نحو طريق النجاة، مشددًا على أهميتها في تعليم الأطفال القيم الدينية الصحيحة منذ الصغر.

وأضاف أن البرنامج يعتمد على أسلوب تفاعلي مع الأطفال، من خلال أسئلة ومشاركة مباشرة، لتعزيز فهمهم للكتب السماوية وأركان الإيمان، مما يساعد على ترسيخ القيم الدينية والروحية منذ الصغر.