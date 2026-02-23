قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تصدر ترند العراق.. من هو اللاعب أليو آدم وماذا فعل؟

أليو آدم
أليو آدم
أحمد أيمن

في مشهد إنساني مؤثر تجاوز حدود المنافسة الرياضية، تصدر اللاعب النيجيري أليو آدم، محترف نادي زاخو العراقي، مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد تصرفه مع حامل الكرات خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري العراقي. 

لم يكن الحدث هدفاً حاسماً أو تمريرة ساحرة، بل موقفاً إنسانياً مع طفل يعمل حاملاً للكرات، حوّل لحظة عابرة إلى قصة ملهمة تداولها الجمهور بإعجاب.. فمن هو أليو آدم وماذا فعل؟

ماذا فعل أليو آدم؟

قبل انطلاق المباراة، لاحظ أليو آدم طفلاً صغيراً يقف على خط التماس، يراقب اللاعبين بشغف واضح، وعيناه تلاحقان تحركات نجوم الفريق خاصة آدم. 

وخلال اللعب، وصلت الكرة إلى الطفل الذي أعادها إلى الملعب، لكنه تردد وكأنه يريد قول شيء للاعب، الذي شعر بذلك واقترب منه، ليخبره الطفل بصوت خافت أنه يحلم بأن يصبح لاعباً في الفريق يوماً ما. 

كلمات بسيطة لكنها تركت أثراً عميقاً في نفس اللاعب، الذي اكتفى بابتسامة في وجه الطفل قبل أن يعود إلى أجواء اللقاء. 

لاحقاً، تعرض الطفل لموقف محرج عندما سقط أثناء إعادة الكرة، وسط ضحكات عفوية من بعض الحضور. هنا، توقف آدم للحظة، واتجه نحوه ليساعده على النهوض أمام الجميع، في لفتة نالت تصفيق الجماهير وأعادت للطفل ثقته بنفسه.

المشهد الأهم جاء بعد صافرة النهاية، حين طلب اللاعب السماح للطفل بدخول أرض الملعب، ليخلع قميصه ويهديه له قائلاً: "هذا مكانك في المستقبل"، ليحتضن الطفل القميص وهو يبكي وسط تحية وتصفيق من الجمهور ولاعبي الفريق.

من هو اللاعب أليو آدم؟

وُلد أليو آدم في نيجيريا، ويبلغ من العمر 25 عاماً، حيث بدأت علاقته بالكرة في الشوارع والملاعب الشعبية قبل أن يلفت الأنظار بموهبته البدنية وسرعته في المراكز الهجومية. 

لعب أليو آدم للعديد من الأندية خلال مسيرته الاحترافية على رأسها الاتحاد الليبي وسبارتكاس اللاتفي، قبل أن ينتقل إلى نادي زاخو العراقي.

ويلعب أليو آدم ضمن صفوف زاخو منذ يناير 2025، حيث يرغب النادي العراقي في تمديد عقده الذي ينتهي في 2027، وذلك في ظل رغبة الأندية العربية والأفريقية للتعاقد معه.

وحقق اللاعب صاحب الـ25 عامًا لقب الكأس والسوبر بمولدوفا، بجانب لقب السوبر الليبي مع فريق الاتحاد.

أليو آدم ترند العراق نادي زاخو الدوري العراقي موقف أليو آدم مع حامل الكرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يناقش مفهوم الفطرة وأثرها في بناء الإنسان المتوازن

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: التوبة السريعة بعد الذنب طريق النجاة ومحبة الله.. فيديو

الشيخ أحمد عصام فرحات

هل هناك كتب سماوية وأنبياء لم يذكرهم القرآن؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد