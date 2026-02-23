حسني عبد ربه ينتقد نجم الزمالك: مش هو اللاعب اللي الفريق محتاجه

انتقد حسني عبد ربه، نجم الكرة المصرية السابق، أداء محمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مركز خط الوسط.

وقال حسني عبد ربه، في تصريحات عبر فضائية "أون سبورتس2": "محمد إسماعيل، بشوفه مدافع عصري، بلغة الكورة رخم، لما يمسك حد بيبقى رخم عليه، بيبدأ الهجمة كويس، ده اللي الزمالك محتاجه في مركز الدفاع".

وأضاف: "محمد إسماعيل، في مركز خط الوسط 6 بيأدي لكن مش هو اللاعب اللي الزمالك محتاجه"

وتابع: "هو ممكن يستلم ويسلم، لكن مش هو اللعيب اللي هيأدي الدور اللي إنت عايزه".

وأتم: "اللعيب الكبير هو اللي بيفكر قبل الكورة ما تجيله هيعمل إيه، إمام عاشور، وعبدالله السعيد، عارفين قبل ما الكورة تجلهم هيعملوا إيه".