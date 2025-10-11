كل سنة وانتي أغلى حاجة في حياتي..حسني عبد ربه يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حرص حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، على تهنئة زوجته عيد ميلادها، معبرًا عن حبه لها.

ونشر عبد ربه صور تجمعه بزوجته على حسابه الخاص بموقع إنستجرام من احتفالهم بعيد ميلادها، وعلق على الصور قائلًا: "كل سنة وانتي بخير وستر وصحه وعقبال مليون سنة وانتي حياتي كلها كل سنة وانتي اغلى حاجه في حياتي كل سنه وانتي حبي كل سنة وانتي اطيب واحن واجمل ميرنا في الدنيا بحبك كل سنة وانتي بتحبي الخير لكل اللي حواليكي كل سنه والعمر كله مع بعض".

حسني عبد ربه يشيد بـ حسام حسن

أشاد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بالدور الذي يلعبه المدير الفني حسام حسن مع لاعبي المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا أنه أثبت قدرته على قيادة الفراعنة بثبات وسط ضغوط كبيرة.



وقال عبد ربه في تصريحات له، إن حسام حسن يتحمل مسؤولية ثقيلة منذ توليه المهمة، ونجح في الخروج بنتائج إيجابية أبرزها أمام منتخب بوركينا فاسو، مشيرًا إلى أن «الحلم أصبح قريبًا من التحقق»، خاصة أن المدير الفني نفسه خاض تجربة كأس العالم كلاعب ويدرك جيدًا حجم التحدي.