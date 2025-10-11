قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
برلمانية: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عمل
وول ستريت جورنال تكشف كيف قاد ترامب ودور القاهرة الحاسم إلى اتفاق غزة
هبة جلال: مصر تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع ابنته في النادي الأهلي
أونروا: انهيار منظومة الصحة في غزة و40% فقط من المستشفيات تصمد وسط الدمار
تأبين صنع الله إبراهيم في نقابة الصحفيين بحضور أسرته
خرجنا من ملهى بالعجوزة ورايحين نسهر في دهشور.. اعترافات المتهمين في قضية الفعل الفاضح على المحور
نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من الاحتلال حتى الآن
إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة بالمنيا إلى فضيلة المفتي.. ووالدة الضحايا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات
رياضة

كل سنة وانتي أغلى حاجة في حياتي..حسني عبد ربه يهنئ زوجته بعيد ميلادها

يارا أمين

حرص حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، على تهنئة زوجته عيد ميلادها، معبرًا عن حبه لها.

ونشر عبد ربه صور تجمعه بزوجته على حسابه الخاص بموقع إنستجرام من احتفالهم بعيد ميلادها، وعلق على الصور قائلًا: "كل سنة وانتي بخير وستر وصحه وعقبال مليون سنة وانتي حياتي كلها كل سنة وانتي اغلى حاجه في حياتي كل سنه وانتي حبي كل سنة وانتي اطيب واحن واجمل ميرنا في الدنيا بحبك كل سنة وانتي بتحبي الخير لكل اللي حواليكي كل سنه والعمر كله مع بعض".

حسني عبد ربه يشيد بـ حسام حسن 

أشاد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بالدور الذي يلعبه المدير الفني حسام حسن مع لاعبي المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا أنه أثبت قدرته على قيادة الفراعنة بثبات وسط ضغوط كبيرة.


وقال عبد ربه في تصريحات له، إن حسام حسن يتحمل مسؤولية ثقيلة منذ توليه المهمة، ونجح في الخروج بنتائج إيجابية أبرزها أمام منتخب بوركينا فاسو، مشيرًا إلى أن «الحلم أصبح قريبًا من التحقق»، خاصة أن المدير الفني نفسه خاض تجربة كأس العالم كلاعب ويدرك جيدًا حجم التحدي.

حسني عبد ربه الإسماعيلي إنستجرام حسام حسن كأس العالم 2026

