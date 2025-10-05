قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسني عبد ربه يحتفل بعيد زواجه بعشاء رومانسي مع زوجته

حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
منار نور

احتفل حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق، بعيد زواجه بطريقة رومانسية، حيث شارك متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورتين من حفل عشاء خاص جمعه بزوجته مساء أمس، السبت.

ووجّه عبد ربه رسالة رومانسية لزوجته في تعليقه على الصور، قائلاً: "كل عيد جواز وإنتِ أجمل حاجة في حياتي.. بحبك ".


في سياق آخر، تحدث حسني عبد ربه، نجم نادي الإسماعيلي السابق، عن أسباب القيام بحملة سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي للدراويش، مؤكدًا أن “نادي الإسماعيلي مخطوف من الناس اللي يستاهلوا يكونوا موجودين”.

وقال حسني عبد ربه، في مداخلة هاتفية عبر شاشة “dmc”: "نادي الإسماعيلي مسروق ومخطوف من الناس اللي تستاهل وجودها فيه وخدمت الدراويش، وبناشد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدولة بمساندة الإسماعيلي في الفترة المقبلة، واللي جاي أصعب من اللي فات، والدولة مشكورة وقفت مع الإسماعيلي من قبل في فكرة إلغاء الهبوط".

وأضاف: "الناس المحترمة اللي بعيد لازم تقرب، ولازم فلوس تدفع عشان يترفع إيقاف القيد، غير كدة هنكون بنهري".

وتابع: "بنتمنى جماهير الإسماعيلي وأعضاء الجمعية العمومية تبقى تاريخية عشان يكون أول نادي يسحب الثقة من الإدارة، وأنا عندي رجال أعمال محبين للإسماعيلي يقدروا يضخوا أموال مقابل إن يكون في عقود شراكة في بيع لعيب أو الاستثمار".

