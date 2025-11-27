قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
رئيس لبنان: لم أتلق أي ردة فعل عملية على مبادرات التفاوض
مرأة ومنوعات

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل سندوتش فاهيتا
طريقة عمل سندوتش فاهيتا
هاجر هانئ

سندوتش فاهيتا من الأكلات الشهية والسريعة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتش فاهيتا، فيما يلي …. 

مقادير سندوتش فاهيتا


● بصل أبيض شرائح

● فلفل ألوان شرائح

● جبنة موتزاريلا

● صدور دجاج شرائح

● زبدة

● ملح

● فلفل أسود

● بهارات يونانية

● أوريجانو

للتقديم:
● خبر التورتيلا


 

طريقة تحضير سندوتش فاهيتا


في وعاء يشوح الدجاج المتبل بالبهارات
ثم يضاف البصل والثوم
ثم يضاف الفلفل الألوان و الزبدة
و تحشي في خبر التورتلا
و تقدم ساخنة

