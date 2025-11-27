طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

سندوتش فاهيتا من الأكلات الشهية والسريعة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتش فاهيتا، فيما يلي ….

مقادير سندوتش فاهيتا



● بصل أبيض شرائح

● فلفل ألوان شرائح

● جبنة موتزاريلا

● صدور دجاج شرائح

● زبدة

● ملح

● فلفل أسود

● بهارات يونانية

● أوريجانو

للتقديم:

● خبر التورتيلا





طريقة تحضير سندوتش فاهيتا



في وعاء يشوح الدجاج المتبل بالبهارات

ثم يضاف البصل والثوم

ثم يضاف الفلفل الألوان و الزبدة

و تحشي في خبر التورتلا

و تقدم ساخنة