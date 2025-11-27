وزير البترول يبحث مع كابيتال دريلينج التوسع في استثمارات التعدين

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جيمي بويتون، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال دريلينج العاملة في مجال الحفر التعديني في مصر، وبرايان رود، المدير التنفيذي للشركة.

حيث استهدف اللقاء دعم خطط الشركة للتوسع في مجالات عمل جديدة بقطاع التعدين المصري .

و أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون ، واستعرضا خطط الشركة للتوسع و التي تستهدف مجالات استكشاف واستغلال الفوسفات وتقديم خدمات التعدين المتكاملة، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بالدخول في مجال استكشاف الذهب واستغلاله جنوب الصحراء الشرقية .

وتم الاتفاق على إتاحة عدد من التسهيلات لدعم خطط الشركة التوسعية، تشمل توفير البيانات الجيولوجية وتنظيم الزيارات الميدانية وغيرها من الإجراءات التي تعزز جذب الاستثمارات والتعجيل بالدخول في أنشطة تعدينية جديدة .