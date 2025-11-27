وزير البترول والثروة المعدنية يعقد لقاءاً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ضمن زيارته الرسمية لمدينة بيرث بغرب أستراليا، لقاءاً موسعاً مع المديرين التنفيذيين لنحو 13 شركة من الشركات العاملة في قطاع التعدين بأستراليا ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري .

وخلال اللقاء الذي حضره الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، أدار الوزير حواراً مفتوحاً مع مسئولي الشركات، أكد خلاله حرص مصر على الاستمرار في تخفيض مخاطر الاستثمار أمام شركات التعدين الناشئة والمتوسطة ، موضحاً أن مقومات النجاح متوافرة في مصر من خلال طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية قوية، ومصادر طاقة متنوعة، وبالتوازى يجرى العمل بوتيرة سريعة على اجراءات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وأوضح الوزير أن مصر تمضى بوتيرة سريعة في تنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف جذب وتسهيل الاستثمار التعدينى وتحسين التنافسية حيث انتهت بالفعل من تطوير تشريعات التعدين، وتحويل هيئة الثروة المعدنية وهيئة الصناعات التعدينية لهيئة اقتصادية، وتطبيق نماذج تعاقدية أكثر جاذبية للاستثمار، إلى جانب إجراءات تحفيزية، وتبسيط وسرعة الإجراءات امام الشركات التي ترغب في الاستثمار ، مؤكداً علي أن الحوار مع المستثمرين والاستماع لملاحظاتهم ساهم بقوة في بلورة اجراءات عملية تتوافق مع متطلبات الاستثمار العالمي .

وأشاد الوزير بزيارة وفد المستثمرين الأستراليين إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، وبما تم اتخاذه من خطوات سريعة على صعيد تعزيز التعاون الاستثمارى مع استراليا ، مؤكداً على أن مصر تتطلع الى تدفقات للاستثمارات الأسترالية في مجال التعدين، وتعمل على تهيئة بيئة مواتية ونظم جاذبة لهذه الاستثمارات.

من جانبهم، أعرب مديرو الشركات الأسترالية عن انطباعاتهم الإيجابية تجاه ما لمسوه من جدية و خطوات إيجابية على ارض الواقع في جذب الاستثمارات الخارجية وتهيئة بيئة الأعمال فى قطاع التعدين المصري، مشيرين إلى أن مشاركتهم في مؤتمر التعدين في بيرث خلال سبتمبر الماضي، ثم زيارتهم لمصر لاحقاً، أظهرت لهم تقدماً ملموساً في خفض مخاطر الاستثمار وتطبيق إصلاحات هامة، بما يعزز ثقتهم في فرص التعدين الموجودة فى مصر الغنية بموارد الذهب وخامات تعدينية عديدة .