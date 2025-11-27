قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول والثروة المعدنية يعقد لقاءاً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية

خلال الاجتماع
أمل مجدى

 عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ضمن زيارته الرسمية لمدينة بيرث بغرب أستراليا، لقاءاً موسعاً مع المديرين التنفيذيين لنحو 13 شركة من الشركات العاملة في قطاع التعدين بأستراليا  ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري .

وخلال اللقاء الذي حضره الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، أدار الوزير حواراً مفتوحاً مع مسئولي الشركات، أكد خلاله حرص مصر على الاستمرار في تخفيض مخاطر الاستثمار أمام شركات التعدين الناشئة والمتوسطة  ،  موضحاً أن مقومات النجاح متوافرة في مصر من خلال طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية قوية، ومصادر طاقة متنوعة، وبالتوازى يجرى العمل بوتيرة سريعة على اجراءات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وأوضح الوزير أن مصر  تمضى بوتيرة سريعة في تنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف جذب وتسهيل الاستثمار التعدينى وتحسين التنافسية حيث انتهت بالفعل من تطوير تشريعات التعدين، وتحويل هيئة الثروة المعدنية وهيئة الصناعات التعدينية لهيئة اقتصادية، وتطبيق نماذج تعاقدية أكثر جاذبية للاستثمار، إلى جانب إجراءات تحفيزية، وتبسيط وسرعة الإجراءات امام الشركات التي ترغب في الاستثمار ، مؤكداً علي أن الحوار مع المستثمرين والاستماع لملاحظاتهم ساهم بقوة في بلورة اجراءات عملية تتوافق مع متطلبات الاستثمار العالمي .

وأشاد الوزير بزيارة وفد المستثمرين الأستراليين إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، وبما تم اتخاذه من خطوات سريعة على صعيد تعزيز التعاون الاستثمارى مع استراليا ، مؤكداً على أن مصر تتطلع الى تدفقات للاستثمارات الأسترالية في مجال التعدين، وتعمل على تهيئة بيئة مواتية ونظم جاذبة لهذه الاستثمارات.

من جانبهم، أعرب مديرو الشركات الأسترالية عن انطباعاتهم الإيجابية تجاه ما لمسوه من جدية و خطوات إيجابية على ارض الواقع في جذب الاستثمارات الخارجية وتهيئة بيئة الأعمال فى قطاع التعدين المصري، مشيرين إلى أن مشاركتهم في مؤتمر التعدين في بيرث خلال سبتمبر الماضي، ثم زيارتهم لمصر لاحقاً، أظهرت لهم تقدماً ملموساً في خفض مخاطر الاستثمار وتطبيق إصلاحات هامة، بما يعزز ثقتهم في  فرص التعدين الموجودة فى مصر الغنية بموارد الذهب وخامات تعدينية عديدة .

كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية استراتيجية قطاع التعدين المصري الترويج للاستثمار هيئة الثروة المعدنية الصناعات التعدينية اخبار مصر مال واعمال

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

عدى الدباغ ومدرب الزمالك

كأس الكونفدرالية| الفدائي ينضم لـ الزمالك في رحلة كايزر تشيفز

كرة السلة على الكراسي المتحركة

الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة يعلن موعد انطلاق الدور الأول للدوري العام لموسم 2025/2026

أحمد عبد الرؤوف

الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل مواجهة كايزر تشيفز بجنوب أفريقيا

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

