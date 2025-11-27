قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين

السلوكيات السلبية
السلوكيات السلبية
حمادة خطاب

واصلت وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية التي يتركبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تتسبب في أضرار للركاب كما تعرض حياتهم للخطر  بالاضافة إلى تعطيل مسير القطارات.

 ومن بين هذه السلوكيات السلبية  اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وإقامة المعابر الغير قانونية على شريط السكة الحديد ، و شد فرامل الهواء أثناء سير القطار و إلقاء القمامة على القضبان بالإضافة إلى ركوب القطارات في الاماكن غير المخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات وكذلك  قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

و ناشدت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية  التى تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، وأضرارا فى جرارات وعربات القطارات.

وزارة النقل السلوكيات السلبية السكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

ترشيحاتنا

الفنان عمر محمد رياض

عمر رياض يشارك الجمهور بوستر مسلسله 2 قهوة

الفنانة إلهام وجدي

إلهام وجدي تنضم إلى فريق عمل مسلسل «وننِسي اللي كان»

الهام شاهين

إلهام شاهين توجه نصيحة لـ محمد صبحي بعد تعافيه من وعكته الصحية

بالصور

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.

أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد