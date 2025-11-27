تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين

واصلت وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية التي يتركبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تتسبب في أضرار للركاب كما تعرض حياتهم للخطر بالاضافة إلى تعطيل مسير القطارات.

ومن بين هذه السلوكيات السلبية اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وإقامة المعابر الغير قانونية على شريط السكة الحديد ، و شد فرامل الهواء أثناء سير القطار و إلقاء القمامة على القضبان بالإضافة إلى ركوب القطارات في الاماكن غير المخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات وكذلك قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

و ناشدت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية التى تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، وأضرارا فى جرارات وعربات القطارات.