مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة).

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

المقادير :

- ربع كيلو حمص

- كوب عصير طماطم

-1 حبة بصل مبشورة وناعمة

- 5 فصوص من الثوم المفروم

-1 ملعقة شطة

-1 ملعقة ملح

- 1 ملعقة كمون

- عصير ليمون

طريقة عمل حمص الشام:

- انقعي الحمص لمدة 8 ساعات على الاقل بحيث لا تكون صعبه في السواء.

- بعد أن تقومي بتصفية الحمص، قومي بوضعه في الماء مع مقدار البصل المبشور ومقدار الثوم المفروم واتركي المزيج علي النار حتى يغلي.

- بعد أن يقترب حمص الشام من السواء، قومي بوضع مقدار الطماطم المضروبة بالإضافة إلي مقدار الشطة والملح والكمون (حسب الرغبة).

- الآن اتركي الحمص حتى ينضج بشكل كامل ومن ثم قومي برفع الحمص من علي النار وصبيه في الأكواب المعدة لذلك وأضيفي له عصير الليمون.

- يجب أن يقدم حمص الشام ويشرب وهو ساخن للحصول على الطعم.