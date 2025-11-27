مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة).
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
المقادير :
- ربع كيلو حمص
- كوب عصير طماطم
-1 حبة بصل مبشورة وناعمة
- 5 فصوص من الثوم المفروم
-1 ملعقة شطة
-1 ملعقة ملح
- 1 ملعقة كمون
- عصير ليمون
طريقة عمل حمص الشام:
- انقعي الحمص لمدة 8 ساعات على الاقل بحيث لا تكون صعبه في السواء.
- بعد أن تقومي بتصفية الحمص، قومي بوضعه في الماء مع مقدار البصل المبشور ومقدار الثوم المفروم واتركي المزيج علي النار حتى يغلي.
- بعد أن يقترب حمص الشام من السواء، قومي بوضع مقدار الطماطم المضروبة بالإضافة إلي مقدار الشطة والملح والكمون (حسب الرغبة).
- الآن اتركي الحمص حتى ينضج بشكل كامل ومن ثم قومي برفع الحمص من علي النار وصبيه في الأكواب المعدة لذلك وأضيفي له عصير الليمون.
- يجب أن يقدم حمص الشام ويشرب وهو ساخن للحصول على الطعم.