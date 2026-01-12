دعاء ليلة 23 من رجب.. 10 كلمات تغير قدرك لأجمله وتحقق أمنياتك

حان موعد دعاء ليلة 23 من رجب المستجاب ، والذي هو بوابة الفرج والنجاة من كدر الدنيا ومصائبها ، حيث نشهد الساعات الأخيرة من ثالث ليلة بالعشر الأواخر من شهر رجب والتي لم يتبق منها سوى القليل ، وقد بدأ وقت دعاء ليلة 23 من رجب المستجاب ، من مغرب أمس الأحد ويمتد إلى الفجر ، وحيث إن موعد دعاء ليلة 23 من رجب من الأدعية الأحرى للاستجابة فهذا يجعله موعد الفرج والرزق والخير كله ، وذلك لأنه في وقت التجلي الإلهي - الليل- وفي واحدة من ليالي العشر الأواخر من رجب ، وكذلك بأحد الأشهر الحُرم ، التي يتضاعف فيها الأجر والثواب، ويُستجاب فيها الدعاء، من هنا فإنه لا ينبغي تفويت دعاء ليلة 23 رجب في العشر الأواخر من الشهر، باعتباره مفتاح الخيرات والأرزاق.

دعاء ليلة 23 من رجب

ورد أن دعاء ليلة 23 من رجب ، والتي توافق الليلة وقد بدأت مع غروب شمس يوم أمس الأحد وتمتد إلى لساعات حتى فجر اليوم الإثنين، يعد أحد الأدعية المستجابة ، ولا ينبغي تفويت دعاء ليلة 23 رجب ، والذي هو في ثالث ليلة من ليالي العشر الأواخر في هذا الشهر، ومنه، ما يلي:

1- اللهم غير أقدارنا لأجملها وأفضل حال وحقق لنا ما نتمناه.

2- اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان إنك على كل شيء قدير.

3- اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين.

4- اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

5- اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

6- اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

7- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

8- اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

9- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.

10- اللهم تقبّل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.

11- أجرنا من النار، أجرنا من خزي النار، أجرنا من كل عمل يُقرّبنا إلى النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفّار.

12- اللهمّ يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المضطرّين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربّنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربّنا ابتهال الخاضع المذنب الذّليل، ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلّ لك جسمه، ورَغِمَ لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطرّ إذا دعاه، ويكشف السّوء عمّن ناداه، يا ربّنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيّامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمّن سواك.

13- اللهم وفّق جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وفق الأحياء منهم واغفر للأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيّك بالرّسالة وماتوا على ذلك.

أدعية ليلة 23 من رجب

اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم.

اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تُخزِنا يوم العرض عليك.

اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا.

اللهم استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تُخيّب فيك رجاءنا.

اللهم بلّغنا ممّا يرضيك آمالنا، ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنّا.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منا.

اللهم لا تُسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهّر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا.

اللهم تولّنا بالحسنى، واجمع لنا خيريّ الدنيا والآخرة.

اللهم أصلح أحوالنا، ألّف بين قلوبنا.

اللهم اختم بالباقيات الصّالحات أعمالنا، برحمتك الواسعة اكشف شرّ ما أغمَّنَا وأهمَّنَا، على الإيمان الكامل، والكتاب، والسّنة جمعًا توفنا، وأنت راض عنا.

اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينًا، وفي القبر مؤنسًا، وعلى الصراط نورًا، وفي القيامة شفيعًا، وإلى الجنة رفيقًا، ومن النار سِترًا وحجابًا، ومن النار سِترًا وحجابًا، وإلى الخيرات دليلًا وإمامًا، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

ليلة 23 رجب

حددت دار الإفتاء المصرية موعد دعاء ليلة 23 رجب 1447 هـ ،وهو دعاء ثالث ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رجب ، والتي بدأت مع غروب شمس يوم أمس الأحد وتمتد حتى فجر اليوم الإثنين أي أنه لم يتبق منها سوى ثلاث ساعات .

ونصحت دار الإفتاء المصرية ، بالإكثار من الدعاء في ليالي شهر رجب ، منوهة بأنه يستحب الدعاء في هذه الليالي والأيام ودائمًا في كل يوم، فيستحب الدعاء دائمًا، وفي كل حال، ويكفينا قول الله عز وجل: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).